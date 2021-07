Nexus Mods non consentirà più agli autori di cancellare i file delle mod

Nexus Mods ha annunciato che gli autori di mod non potranno più cancellare i file delle loro opere dal sito, per via dell'introduzione del nuovo sistema di raccolte. Per chi non lo conoscesse, Nexus Mods è il più grande sito dedicato ai modder e ai loro lavori. Se ci seguite ne avrete sicuramente sentito parlare, visto che tutte le modifiche più rilevanti pubblicate negli ultimi anni per i videogiochi più grossi, sono passate da lì.

Da adesso in poi, tutti i file delle mod saranno archiviati invece che cancellati. Non saranno accessibili, a meno di una richiesta diretta.

Il nuovo sistema di raccolte è stato pensato per rendere più facile la vita ai novizi con l'installazione delle mod e consente di caricare su Vortex, il client di Nexus Mods, dei file con elenchi di mod e indicazioni per l'installazione, che permettono con pochi click di scaricarle tutte e configurarle in automatico, invece di dover fare tutto a mano risolvendo i conflitti andando a braccio.

Per far funzionare il sistema delle raccolte, gli admin hanno deciso di impedire la cancellazione dei file, che altrimenti potrebbero distruggere in un colpo solo molte liste. La speranza è, quindi, che sempre più persone scoprano il magico mondo delle mod, ora che sono ancora più semplici da installare.