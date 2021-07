Pokémon GO: un allenatore giapponese ha tenuto una palestra per 1.422 giorni, con un trucco

Un allenatore giapponese di Pokémon GO è riuscito a tenere una palestra per 1.422 giorni, ossia per quasi quattro anni consecutivi, dopo averci piazzato un Blissey. Considerando che Pokémon GO è stato lanciato in Giappone circa 1.800 giorni fa (il 22 luglio 2016) e che tenere una palestra anche per più di un giorno è spesso difficilissimo, si tratta di un record assoluto, anche se in questo caso c'è il trucco. L'uomo ha anche fornito un'immagine alla fonte per testimoniare il suo record e ha poi spiegato come l'ha ottenuto.

Il record precedente di mantenimento di una palestra era detenuto dall'utente Reddit BootsMade4Walking, che era riuscito a resistere per 1.332 giorni e sette ore, per poi perderla a causa di qualcuno con le coordinate GPS manomesse.

Ma veniamo al sistema adoperato dall'allenatore recordman, che poi non è nient'altro che lo sfruttamento di una dittatura. Il prode giapponese è un professore universitario di Tokyo, che si definisce "il più forte giocatore di Pokémon GO dell'università di Tokyo" (chissà se lo ha riportato anche sul curriculum). Quando ha aperto la palestra si trovava in Cina per lavoro. Solitamente lì non ha accesso a internet liberamente, ma quella mattina è riuscito a collegarsi con il suo account Google. Ora, in Cina non si può giocare a Pokémon GO, nonostante le strade siano mappate. Avete capito il trucco? Sostanzialmente la palestra sorge in un'area dove non ci sono giocatori. Di fatto il povero Blissey è più prigioniero che un eroe. La Cina ci dà sempre grandi soddisfazioni