Sonic The Hedgehog: il doppiatore storico è tornato e manterrà il suo ruolo

Roger Craig Smith, il doppiatore storico di Sonic The Hedgehog, ha voluto precisare che il suo ritorno sulle scene nel ruolo che l'ha reso celebre nel mondo dei videogiochi non sarà momentaneo ed è destinato a rimanere, cosa che fa pensare a diversi altri impegni per il porcospino blu di Sega nel prossimo futuro.

La questione arriva in risposta alle voci di corridoio che erano emerse negli ultimi giorni, che volevano il ritorno di Craig Smith solo come cosa momentanea in attesa di novità. D'altra parte, l'idea non era completamente infondata, considerando che Brian Maa-Uhl, annunciatore di Super Monkey Ball, in una recente intervista aveva riferito che il doppiatore di Sonic sarebbe tornato in azione dalla pensione per "un ultimo lavoro".

Sega ha festeggiato il 30esimo anniversario di Sonic the Hedgehog poco fa

A quanto pare non sarà però soltanto un gioco, visto che l'attore e doppiatore ha voluto chiarire: "Fidatevi di questa fonte: sono tornato... punto e basta", come a riferire di avere ancora diversi progetti a cui prendere parte. Smith aveva annunciato il suo ritiro dal ruolo di Sonic all'inizio del 2021, con tanto di saluti ufficiali da parte di Sega.

Tuttavia, Craig Smith ha ripreso il suo ruolo a sorpresa in maniera ufficiale a maggio, senza alcuna spiegazione precisa su cosa fosse successo per farlo passare dall'abbandono al ritorno sulle scene. D'altra parte, Sega sembra avere un programma piuttosto intenso per il personaggio nel prossimo futuro, con Sonic the Hedgehog che compie 30 anni quest'anno e vari progetti annunciati.

Tra questi abbiamo visto Sonic Colors: Ultimate, Sonic Origins e anche un nuovo gioco in arrivo nel 2022, che potrebbe forse chiamarsi Sonic Rangers, in attesa di informazioni più precise.