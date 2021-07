Kerbal Space Program 2, intervista a Nate Simpson, Creative Director

Rinnovare un classico

Kerbal Space Program 2: Nate Simpson, Creative Director di Intercept Games, ora al lavoro sul seguito del classico Kerbal Space Program.

M.it: È fantastico vedere Kerbal trasformarsi in un progetto ad alto budget e con meccaniche più amichevoli. In che modo Private Division ha scelto proprio Kerbal? E a che tipo di pubblico vi volete rivolgere?

Nate Simpson: Non so molto riguardo l'interesse iniziale di Private Division nei confronti di questo gioco, se non che ci sono molti grandi fan di Kerbal nel team. Certo è che dal punto di vista del gameplay, Kerbal è una delle più affascinanti esperienze nell'intera storia dei videogiochi. Noi puntiamo a pulire e ad arricchire questo tipo di esperienza, aggiungendo anche nuove meccaniche e una rinnovata stabilità, che è quel che chiedevano anche i fan di lunga data.

In più, stiamo totalmente rinnovando l'esperienza di gioco per favorire chi Kerbal non lo ha mai provato, in modo da ridurre al minimo la barriera d'ingresso. I nuovi tutorial includono video animati che insegnano tutti i concetti fondamentali della fisica, in modo intuitivo, con la speranza che molte più persone di prima possano scoprire l'irresistibile loop di gameplay basato sul costruisci-esplodi-riprova che ha fatto impazzire i fan per un intero decennio.

M.it: In Kerbal Space Program 2 accumuleremo risorse come nel gioco precedente? Che tipo di cambiamenti possiamo aspettarci nell'economia di gioco e nella modalità campagna?

NS: Abbiamo inserito tantissime nuove risorse in KSP2, queste possono essere scoperte ed estratte attraverso diversi nuove parti con le quali costruire i veicoli. Per utilizzare le risorse scoperte, il giocatore deve collezionarle e trasportale in una delle colonie, dove verranno processate in nuovi materiali o carburante. L'obiettivo è rendere questo elemento di gioco il meno ripetitivo possibile, per esempio utilizzando un sistema che automatizzerà le rotte: il giocatore dovrà farlo soltanto la prima volta e poi, quando tutti i passaggi saranno funzionanti e ben oliati, ci penseranno i Kerbal.

M.it: Rispetto all'originale Kerbal, KSP2 sarà più semplice da "finire", o semplicemente più facile da capire?

NS: Non penso sia davvero possibile vincere in Kerbal, perché ci sono sempre traguardi più difficili da perseguire; proprio per questo il gioco rimane così divertente anche dopo dieci anni! Ma, anche se stiamo rendendo il gameplay più comprensibile per i nuovi arrivati, le meccaniche di base offriranno delle sfide ancora più ardue del primo Kerbal Space Program. Disegnando i nuovi corpi celesti, stiamo cercando di fare in modo che tutte le ambientazione possano offrire una sfida unica da superare.