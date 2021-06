Sonic the Hedgehog compie 30 anni, tanti auguri all'icona Sega!

Sonic the Hedgehog usciva originariamente oggi, 30 anni fa: il 23 giugno 1991 l'icona Sega faceva la sua comparsa in tutto il mondo su Sega Mega Drive, cosa che stabilisce il trentesimo anniversario del celebre personaggio proprio nella giornata di oggi.

Abbiamo già visto svariate iniziative organizzate da Sega per celebrare l'evento, annunciate già dal mese scorso e tra le cose più curiose ci sono cross-over e rimandi a Sonic all'interno di vari titoli Sega: è possibile utilizzare il personaggio all'interno di Olympic Games Tokyo 2020, applicare un DLC a tema Sonic all'interno di Two Point Hospital o giocare a Sonic Fighters all'interno di Lost Judgment (disponibile dal 24 settembre).

Sonic arriva al 30esimo anniversario con varie iniziative da parte di Sega

Ovviamente sono previsti anche dei veri e propri nuovi giochi, destinati a portare avanti il mito: Sonic Colors: Ultimate è in arrivo il 7 settembre 2021, la nuova compilation Sonic Origins, contenente Sonic 1, 2, 3 & Knuckles e Sonic CD, oltre a diversi extra e contenuti esclusivi, arriverà nel 2022, stesso anno in cui è previsto anche il nuovo capitolo di Sonic appartenente alla serie principale.

Il Sonic Team ha annunciato un nuovo Sonic per il 2022 per tutte le piattaforme maggiori, ancora senza dettagli precisi ma già con un teaser trailer che lascia intuire come questa sia una delle maggiori produzioni da parte di Sega dedicate alla sua icona.

Nel frattempo, un'altra iniziativa molto interessante è stata presentata ieri con la collaborazione Minecraft x Sonic the Hedgehog, che presenta un DLC in grado di trasportare nel mondo del gioco Mojang i personaggi e le ambientazioni classiche della serie Sega.