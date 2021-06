Hades vicino al perfect score su Famitsu, bene anche Guilty Gear: Strive

Hades, nella sua versione Nintendo Switch, è stato recensito in maniera veramente positiva dalla rivista nipponica Famitsu, la quale ha assegnato un voto molto vicino al perfect score al gioco di Supergiant, mentre anche Guilty Gear: Strive è uscito bene dallo scrutinio della testata.

In un nuovo numero che non contiene una grande quantità di nuovi giochi in uscita, emerge che Hades è stato molto apprezzato dalla redazione nipponica, dimostrandosi dunque affine anche ai gusti della critica giapponese: il gioco in versione Nintendo Switch esce con un ottimo 38/40, ovvero vicino al perfect score, incassando ben due "10" e due "9" da parte di altrettanti redattori.

Hades ha convinto davvero tutti

Molto bene anche Guilty Gear: Strive, sebbene si attesti su una valutazione più comune per gli standard di Famitsu: il nuovo picchiaduro di Arc System Works se la cava con un 34/40, derivante da due "8" e due "9" da parte dei quattro redattori di Famitsu.

Gli altri titoli recensiti sono Moshikashite? Obake no Shatekiya per Nintendo Switch con 33/40 e Summer Pockets REFLECTION BLUE sempre per Nintendo Switch con 32/40, giochi che sembrano essere destinati esclusivamente al mercato nipponico.

Guilty Gear -Strive- propone la classica azione picchiaduro uno contro uno di Arc System Works

Hades è disponibile già da tempo su Nintendo Switch in occidente e anzi arriverà presto anche su altre piattaforme: proprio all'evento Microsoft all'E3 2021 è stata annunciata la sua data d'uscita su Xbox Game Pass, che corrisponde anche a quella di PS4. Per quanto riguarda invece il picchiaduro in questione, vi rimandiamo alla nostra recensione di Guilty Gear Strive da parte di Aligi Comandini.