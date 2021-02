Spider-Man No Way Home: svelato il vero titolo e la data di uscita

Spider-Man No Way Home: il titolo ufficiale del terzo film

Dopo averci rifilato tutta una serie di titoli falsi, Tom Holland ha condiviso un video tramite il suo account Instagram che rivela che il prossimo film dell'Uomo Ragno si chiamerà Spider-Man No Way Home, mantenendo la parola "Home" al pari dei precedenti (Homecoming, Far From Home).

Tom Holland, inseme a Zendaya e Batalon, aveva durante la giornata condiviso alcuni titoli falsi: proponendoci nomi come "Phone Home", "Home-Wrecker" e "Home Slice". Ora abbiamo però avuto modo di scoprire che il vero titolo è Spider-Man No Way Home. L'annuncio è arrivato tramite un veloce video condiviso su Instagram che potete vedere poco sotto.

Tom Holland, nel filmato, esce dell'ufficio del regista e annuncia ai colleghi che gli è stato dato ancora una volta un titolo falso per il terzo film di Spider-Man. Zendaya e Batalon non sono sorpresi, rispetto all'attore di Peter Parker, il motivo? Holland tende a svelare in anticipo i dettagli sui film nei quali è coinvolto. Alla fine, però, possiamo vedere la telecamera muoversi verso una lavagna che mostra definitivamente il titolo reale: Spider-Man No Way Home. Subito dopo appare anche il logo, che potete vedere a inizio notizia.

Il video di Tom Holland svela anche che il film sarà disponibile solo nei cinema a Natale 2021. I rumor più recenti vogliono Spider-Man No Way Home ambientato in un multiverso. Il titolo sembra richiamare il fatto che l'Uomo Ragno non avrà modo di tornare a casa e di certo l'essere catapultato in una versione alternativa della Terra lo renderebbe complesso. Si parla anche della presenza dei vecchi Uomo Ragno (Tobey Maguire e Andrew Garfield), anche se Holland ha negato l'eventualità.

Per ora sappiamo solo che Spider-Man No Way Home sarà "il film più ambizioso mai creato su un singolo supereroe".