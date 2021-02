Hot Wheels: domani annuncerà un gioco per PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch

Hot Wheels ha pubblicato tweet simili anche per Nintendo e Xbox, quindi sarà sicuramente un gioco multipiattaforma e non un'esclusiva come inizialmente pensato.

Storia originale:

Hot Wheels ha suggerito che domani verso le 17:30 annuncerà probabilmente un nuovo gioco per PS5 (probabilmente anche per PS3). A dirlo è stato l'account ufficiale Twitter del franchise, con un messaggio inequivocabile:

"Ehi PlayStation, abbiamo delle GROSSE NOTIZIE. Ecco un assaggio solo per voi..."

Nel tweet è anche presente un link per un sito teaser, in cui si può vedere un conto alla rovescia, e un muro di fuoco e fumo, che sembra nascondere il logo di un un gioco di Hot Wheels. Da notare che una delle finestre tra le fiamme mostra un pulsante per vedere un trailer e un'automobile legata probabilmente ai contenuti del gioco.

Purtroppo non sappiamo altro del progetto, anche se fortunatamente non manca molto per scoprirlo completamente. Idealmente potrebbe trattarsi anche di una qualche espansione per un gioco già esistente come Destruction AllStars. Comunque sia vi sapremo ridire domani pomeriggio.

[errata corrige]

Avevamo scritto che l'annuncio sarebbe arrivato nel corso dello State of Play, ma in realtà il conto alla rovescia scadrà qualche ora prima. Ci scusiamo per l'errore.