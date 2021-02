Spider-Man 3 sarà "il film più ambizioso mai creato su un singolo supereroe"

Tom Holland, attore protagonista dei recenti film dedicata a Spider-Man (Far From Home e Homecoming), ha commentato il nuovo film attualmente in produzione. Spider-Man 3 (nome non ufficiale) sarà "il film dedicato a un singolo supereroe più ambizioso mai creato": queste le sue parole, rilasciate in un'intervista a Variety.

Tom Holland non paragona quindi Spider-Man 3 a opere corali come Avengers, ma solo a film singoli come Captain America, Iron Man, Doctor Strange, Black Panther e via dicendo. Si tratta comunque di un paragone molto forte che non fa altro se non aumentare l'interesse per questo nuovo capitolo dell'MCU.

Tom Holland ha poi affermato: "Ti siedi, leggi il testo e vedi quello che stanno cercando di fare: e ce la stanno facendo. È veramente impressionante. Non ho mai visto un film dedicato a un singolo supereroe di questo livello. E io sono, ecco... quel piccolo pezzo di m***a che è riuscito a essere Spider-Man."

Spiega poi che hanno ancora molte scene da riprendere. Tom Holland dice che hanno iniziato prima di Natale e hanno lavorato per sette settimane. Si sono poi fermati per la pausa invernale e hanno iniziato di nuovo. C'è però ancora del lavoro da fare. Ovviamente questo non ci dice nulla della trama effettiva, ma l'entusiasmo di Holland spinge a pensare che i rumor su Spider-Man 3 siano corretti: ci aspetta davvero un multiverso (spider-verso?) con tutti i vecchi Spider-Man radunati in una sola pellicola?

