Eternals diverso dagli altri film Marvel, Salma Hayek spiega perché

Eternals sarà diverso dagli altri film Marvel: l'attrice Salma Hayek, che nella pellicola interpreta il ruolo di Ajak, ha spiegato il perché ai microfoni di Variety.

Definito enorme e vasto, in grado di superare anche Avengers Endgame, Eternals verrà girato all'interno di location reali piuttosto che virtuali, e questo primo aspetto segnerà un importante cambiamento rispetto alle altre produzioni del Marvel Cinematic Universe.

"Eternals vanta un DNA completamente diverso dagli altri film Marvel", ha detto Salma Hayek. "È girato in maniera diversa, con location reali, e i produttori sono stati in grado di trovare degli scenari davvero... extraterrestri."

"Non so se mi è consentito parlare di ciò che hanno fatto con le riprese, ma anche in questo caso si tratta di qualcosa che non è stato fatto prima. A livello cinematografico lo trovo incredibile."

Sappiamo in effetti che la regista di Eternals, Chloe Zhao, ha girato il film con la stessa attrezzatura che ha utilizzato per la sua pellicola indipendente Nomadland, mossa dalla voglia di mantenere il progetto concreto e dal piglio sperimentale.

"C'è qualcosa che colpisce nel film, non solo per me ma in generale, nell'approccio ai diversi stereotipi", ha detto Salma Hayek parlando del suo personaggio. "Ajak non è sexy, vi rendete conto? Non è sexy per niente."

"Sono molto bassa e mi hanno preso in giro per questo per tutta la vita. E all'improvviso non importa: sono diventata un supereroe nel Marvel Cinematic Universe. Questa cosa mi ha davvero colpito."

Costato circa 200 milioni di dollari, Eternals dovrebbe fare il proprio debutto nelle sale cinematografiche il 5 novembre 2021, salvo imprevisti.