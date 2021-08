Lara Croft arriva in War of the Visions Final Fantasy Brave Exvius con un cross-over

War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius prosegue il suo percorso fatto anche di collaborazioni e cross-over alquanto arditi con il prossimo arrivo di Lara Croft, la celebre protagonista di Tomb Raider, in arrivo con il prossimo evento incrociato.

Lara Croft ha in effetti poco a che fare con Final Fantasy ma decisamente molto con Square Enix, motivo per il quale il publisher ha evidentemente deciso di rompere gli indugi e provare a unire i suoi due mega-brand e fare origine a questa strana collaborazione sul gioco mobile.

La Lara Croft presente in War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius

La nuova e strana collaborazione è stata annunciata in occasione dell'anniversario di Final Fantasy Brave Exvius e rientra nei vari festeggiamenti per il 25esimo anniversario di Tomb Raider. L'eroina di Crystal Dynamics è già stata protagonista di altri cross-over simili, come quello con Fortnite.

Tra le altre collaborazioni recenti, per il gioco Square Enix, ricordiamo quella decisamente più in tema con Final Fantasy Tactics. Per sapere di cosa tratti il titolo in questione vi rimandiamo alla recensione di War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius.

È, in sostanza, un RPG strategico dall'impostazione piuttosto classica che richiama il vecchio Tactics, ma con elementi gacha e distribuito come free-to-play, cosa che ovviamente comporta la presenza di micro-transazioni.