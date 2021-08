Stardew Valley ha ora un torneo eSport dedicato

Stardew Valley è un gioco estremamente popolare ma finora era difficile pensarlo in nell'ottica di una competizione sportiva, tuttavia ci sbagliavamo visto che il gioco ha ora un torneo eSport ufficiale, organizzato proprio dal suo creatore.

Eric Barone, lo sviluppatore che ha praticamente ideato e costruito in buona parte Stardew Valley, ha annunciato su Twitter l'organizzazione della Stardew Valley Cup, ovvero la competizione eSport ufficiale dedicata alla celebre simulazione agricola indie che è diventata un vero e proprio fenomeno di massa.





La competizione si svolgerà fra quattro team composti da quattro giocatori, ognuno composto da streamer e speedrunner per una vera e propria sfida fra fuoriclasse di Stardew Valley, per così dire. C'è anche un montepremi notevole di 40.000 dollari posto in palio, con Barone che condurrà l'evento insieme a Zach "Unsurpassable Z" Hartman, un noto content creator particolarmente legato al gioco.

Come spiegato nel video di presentazione visibile qui sopra, i partecipanti alla Stardew Valley Cup dovranno prendere parte a 100 sfide nell'arco di tre ore, tutti a partire da una fattoria sulla spiaggia. Le sfide vanno dal completamento di stanze nel community center al raggiungimento dei livelli più bassi delle miniere, ognuna delle quali comporterà un certo numero di punti nella classifica generale.

I partecipanti avranno un anticipo di un paio di settimane per poter pianificare un vero e proprio progetto per portare avanti le partite in modo da completare le sfide nel tempo previsto, ma ci saranno anche delle sfide a sorpresa, durante il gameplay, che possono sconvolgere i piani delle squadre all'improvviso.

La Stardew Valley Cup si terrà il 4 settembre alle ore 18:00, trasmessa in streaming in diretta. Di recente, abbiamo saputo che Stardew Valley è in arrivo su Xbox Game Pass ma ancora senza una data precisa, dopo l'uscita dell'aggiornamento 1.5 per PS4, Switch e Xbox One avvenuta nei mesi scorsi.