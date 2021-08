Twitch, Dr Disrespect sa perché è stato bannato e vuole denunciare la piattaforma

Il Dr Disrespect ha svelato durante un recente live stream, risalente al 23 agosto 2021, di essere venuto a conoscenza del motivo per cui è stato bannato a vita da Twitch. Ha anche dichiarato che ha deciso di denunciare la piattaforma, portandola in tribunale.

Il noto streamer ha toccato l'argomento durante un suo recente live stream su YouTube, dove ha definito il ban una "montagna russa di emozioni" e ha infine svelato di conoscerne la ragione da mesi: "C'è un motivo per cui non ne parlo. Non posso parlare di queste cose. In tanti mi chiedono se ne conosca la ragione. Sì, ormai la conosco. L'ho saputa mesi fa."

Qui il Dr Disrespect ha fatto intendere di voler adire alle vie legali contro Twitch, anche se non ha dato dettagli, parlando però specificatamente di danni subiti, immaginiamo sia a livello economico che d'immagine.

Il Dr Disrespect non ha spiegato molto altro della faccenda, ma immaginiamo che quando la causa sarà depositata, ne sapremo di più, scoprendo finalmente il motivo del suo chiacchieratissimo ban. Intanto il nostro ha fondato una sua software house, con cui vuole mettersi a fare concorrenza a titoli online colossali quali Call of Duty: Warzone e Fortnite.