Fallout: London: un nuovo video mostra un cavallo a otto zampe

Il team di Fallout: London, attesissima mod in sviluppo per Fallout 4, ha pubblicato un nuovo video di gioco che mostra un cavallo a otto zampe. Sì, avete capito bene, proprio un simpatico equino multizamputo. La fauna inglese post guerra nucleare sarà molto diversa da quella USA, a quanto pare.

Il video in sé mostra solo lo strano cavallo al galoppo, senza svelare troppi dettagli sugli altri contenuti della mod. Comunque sia se hanno deciso di mostrarlo è evidente che i ragazzi di Fallout: London siano fieri del lavoro fatto sull'animale.

Per il resto vi ricordiamo che stiamo parlando di una mod di Fallout 4 che si presenta come una vera e propria espansione del gioco base. Teatro del gameplay sarà ovviamente Londra, con tutte le sue peculiarità. L'uscita di Fallout: London non è stata ancora fissata, ma giusto ieri è emerso che uno dei membri del team di sviluppo è stato assunto direttamente da Bethesda per lavorare ai suoi giochi. Chissà se proprio al nuovo Fallout o, magari, a qualche espansione di Fallout 76.