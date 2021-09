Monopoly Animal Crossing, un'isola in New Horizons creata dai fan

Monopoly Animal Crossing, la versione su licenza Nintendo del celebre gioco da tavolo, farà il proprio debutto a breve e i fan hanno voluto accoglierlo creando un'isola a tema in Animal Crossing: New Horizons.

Capace di vendere lo scorso anno oltre 26 milioni di copie, Animal Crossing: New Horizons stringe dunque un'interessante collaborazione con Monopoly per dar vita a una nuova, particolare edizione del famoso board game.

L'attesa è alle stelle, ma adesso finalmente è ufficiale: manca circa un mese e poi, dal 15 novembre, Monopoly Animal Crossing arriverà anche in Italia. Potrete trovarlo in tutti i negozi che vendono Giochi e Giocattoli, oppure preordinarlo su Amazon già tra pochissimi giorni.

Monopoly Animal Crossing, la confezione e il tabellone

E se questo non dovesse bastare, tutti gli appassionati potranno iniziare ad esplorare Monopoly Animal Crossing anche su Nintendo Switch grazie alla speciale isola creata per l'occasione dall'enorme community italiana su Animal Crossing: New Horizons.

Chiunque può quindi iniziare a "riscaldarsi" ed entrare nello spirito del gioco di contrattazione più famoso e amato al mondo, l'unico a vantare 1 miliardo di affezionati.

Il codice sogno per visitare l'Isola Monopoly Animal Crossing è DA-8407-5630-5932.

Animal Crossing: New Horizons, l'isola di Monopoly

Le sorprese non si contano, a cominciare da una vera e propria chicca: gli oggetti e i pattern utilizzati per l'iconico tabellone possono essere scaricati da tutti, permettendo ai fan di tutte le età di ricreare l'esperienza Monopoly anche sulle proprie Isole.

Creata ad hoc da Animal Crossing Life, una delle principali community di fan in Italia, l'isola Monopoly Animal Crossing ha tutto ciò che serve per immergersi nell'intramontabile universo Monopoly: da un'utilissima bacheca con le regole basilari del gioco, alla casa di Mr. Monopoly con i suoi baffi inconfondibili, fino al mitico tabellone con tanto di sfide opzionali e imprevisti.

Realizzata da 10 giocatori esperti in ben 60 ore di gioco, l'Isola sfrutta appieno le caratteristiche principali del life simulator Nintendo, a cominciare dal terraforming, per modellare tabellone e conformazione dell'Isola, e le opzioni di personalizzazione, l'ideale per riprodurre fedelmente le atmosfere di Monopoly anche all'interno del videogioco più creativo degli ultimi anni.

Il countdown in vista del nuovo Monopoly Animal Crossing è agli sgoccioli e tra poco il divertimento virtuale diventerà reale: chi sogna di mollare tutto e cominciare una nuova vita su un'isola deserta tutta da personalizzare, potrà finalmente farlo.

Ma invece di acquistare proprietà e pagare affitti, scoprirà isole e raccoglierà insetti, pesci, fossili e frutta. Le tipiche risorse tratte dal videogioco potranno poi essere vendute per ottenere Stelline, la valuta di Animal Crossing che sostituisce le classiche banconote del Monopoly.

Grazie a loro sarà possibile fare shopping nella Bottega di Nook, acquistando le decorazioni preferite per guadagnare preziosissime Miglia di Nook: a vincere, infatti, è il giocatore che a fine della partita ne avrà di più.

Insomma, con il nuovo Monopoly Animal Crossing ci si sentirà dentro al videogame in tutto e per tutto, ma ambientato nella vita reale e circondati dagli amici o dalla propria famiglia, avvolti da quella magia che solo una partita a Monopoly sa dare.