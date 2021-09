PTC2, il resoconto della seconda giornata della Pokémon Team Championship!

Martedì 28 settembre è andato in onda l'appuntamento settimanale con la PTC2. Francesco Pardini e Pietro Xella hanno accompagnato i numerosissimi appassionati di competitivo pokémon nei match che hanno segnato la seconda settimana di competizione tra le squadre partecipanti a questo torneo. La prima settimana si era conclusa coi Dragons di Enrico Mostallino in testa, una posizione conquistata grazie ad un minor numero di game persi da parte dei suoi giocatori. Una sorta di differenza reti che ha issato i dragoni davanti alle squadre a pari punti.

Nei giorni scorsi si è giocata la seconda giornata del PTC , il più grande progetto italiano di Pokémon competitivo per videogiochi. Nel caso in cui non lo conosciate, vi rimandiamo all' articolo di presentazione dell'iniziativa .

I match

Lo stadio dei confronti Pokémon di Spada e Scudo

Il primo match della seconda settimana, andato in onda come da tradizione sul nostro canale di Twitch, è stato proprio tra Andrea "Banfox" Olea, giocatore più pagato dell'intera PTC2 nonché membro di punta dei Dragons, contro Andrea Ciccone, seconda pick al draft dei Cannons, campioni in carica dalla prima edizione. Entrambi si sono presentati con un Kyogre a riempire l'unica posizione dedicata ai pokémon leggendari a disposizione nel proprio team. Due Kyogre molto diversi, però, in quanto Banfox ha preferito un team molto veloce in campo grazie al compagno Tornadus, mentre Ciccone ha optato per un team più lento da giocare sotto la cosiddetta distortozona, mossa che permette ai pokémon più lenti di muoversi per primi per 5 turni. Quella di Banfox è stata una mossa vincente, dato che è riuscito ad arginare la strategia del rivale, imponendosi per 2 game vinti a 0.

Il secondo scontro ha visto Giovanni "Genius" Piscitelli, ex capitano dei Trains ora in mano a Daniele Spuntarelli nonché membro del team grafico dell'intero progetto, affrontare Enrico Grimaldi, fiero membro dei Meteors di capitan Shai Giuseppe Rabà. Anche in questa sfida abbiamo assistito ad uno scontro speculare tra due team molto simili, entrambi costruiti intorno a Zacian. I due team differivano per la scelta di Enrico Grimaldi di avere due Pokémon erba quali Rillaboom e Amoonguss insieme ad un peculiare Thundurus, mentre Genius ha optato per Amoonguss, Grimmsnarl e un Gyarados. Genius è riuscito ad avere la meglio grazie a scelte che, in situazioni del tutto speculari, gli han permesso di guadagnare sempre più vantaggio sull'avversario.

Il terzo scontro ha avuto come protagonisti i due giocatori più pagati degli Spoons di Davide Carrer e dei Guardians di Giacomo Bobolenta, ovvero rispettivamente Francesco "CICCIOTT" Pio Pero e Antonio "Rey" Raimondo. Finalmente un match con due leggendari differenti quali Zacian per Rey, affiancato da un sempre più diffuso Kommo-o, e Eternatus per CICCIOTT, affiancato da un peculiare Mamoswine. Si è trattato, probabilmente, della partita più entusiasmante della serata, condita da una super giocata quale il cosiddetto "self-roar", ovvero utilizzare la mossa boato che obbliga il bersaglio a venir sostituito. Una strategia solitamente usata per mettere in difficoltà di posizionamento l'avversario, sul proprio compagno, così da permettergli di effettuare comunque un attacco, subire gli attacchi degli avversario o un calo di statistiche come in questo caso, per poi venir sostituito da un compagno ripulendosi dal calo in attacco e attacco speciale. Come si può intuire, il match è stato vinto da Francesco Pio Pero per 2 a 1, dimostrandosi ancora una volta una delle migliori promesse del VGC italiano.

Il quarto ed ultimo scontro ha visto Alessio "NikyuAlex" Fuscà, famoso giocatore della scena romana e membro dei Blasters di Flavio Del Pidio, sfidare Leonardo Bonanomi, capitano dei Travelers e l'uomo che li ha condotti in finale nella scorsa edizione. NikyuAlex si è affidato ad un Kyogre particolarmente resistente dotato di avanzi per affrontare Leo e il suo temibile Calyrex-Shadow, leggendario particolarmente diffuso anche se visto poco finora nella PTC2. Dopo 3 game di altissimo livello, Leonardo Bonanomi vince grazie ad un Urshifu-pluricolpo con cui è stato in grado di sfruttare a suo vantaggio la pioggia messa in campo dall'abilità del Kyogre di Alessio.

Il risultato della seconda week di competizione ha visto gli Spoons imporsi sui Guardians per 3 vittore contro 2, i Blaster cedere 2 a 3 sotto gli incessanti colpi dei Travelers, i Trains deragliare per 2 a 3 subendo l'ira dei Meteors, e i Dragons continuare il loro indiscutibile dominio grazie ad un violento 5 a 0 a sfavore dei campioni in carica Cannons.

Sulla pagina Instagram ufficiale della PTC2 verranno pubblicati gli abbinamenti della terza settimana nonché approfondimenti e meme sulla competizione e sui suoi protagonisti. Inoltre, il prossimo appuntamento su Twitch è lunedì 4 ottobre alle 11:00 sul canale di Multiplayer.it per ulteriori approfondimenti ed anticipazioni sui risultati della terza settimana di competizione, che andrà in onda il giorno seguente ovvero martedì 5 ottobre ore 18:00 sul canale FrancescoPardiniVGC.

A cura di Angelo Peruzzi