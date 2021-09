Days Gone, un video diario in due parti con i retroscena del titolo Bend Studio

Days Gone è un titolo ancora oggi piuttosto amato dai fan, e Bend Studio ha deciso di realizzare un interessante video diario in due parti per raccontare i retroscena dello sviluppo del gioco.

Pubblicato originariamente nel 2019 su PS4 e poi approdato anche su PC, Days Gone (qui la recensione) racconta storie di uomini e donne spinti al limite dalla necessità di sopravvivere nonostante tutto.

Sullo sfondo di uno scenario post-apocalittico in cui il pianeta è stato invaso da orde di Furiosi, zombie rapidi e violenti del tutto simili a quelli del film Io Sono Leggenda, Days Gone ci mette nei panni dell'ex biker Deacon St. John.

Days Gone, il protagonista Deacon St. John

Dopo aver perso la moglie Sarah, Deacon si guadagna da vivere insieme all'amico fraterno Boozer portando a termine incarichi spesso pericolosi per le varie fazioni che controllano il territorio, e che si sono organizzate all'interno di città fortificate.

Lo studio director Chris Reese racconta nel video di come Bend Studio abbia preso in mano il progetto e lo abbia sviluppato seguendo una filosofia particolare, orientata a creare un'esperienza che potesse offrire a ogni utente qualcosa di diverso.

Sappiamo che il team lavora a una nuova proprietà intellettuale non ancora annunciata, ed è possibile che questi diari servano in qualche modo a introdurla.