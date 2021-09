Gungrave G.O.R.E, gameplay in un nuovo trailer: Ikumi Nakamura collabora allo sviluppo

Gungrave G.O.R.E è tornato a mostrarsi in trailer in occasione del Tokyo Game Show 2021, con anche alcune sequenze di gameplay poste dopo quelle cinematiche all'interno del video esteso riportato in questa pagina, mentre dalla presentazione è emersa anche la novità che Ikumi Nakamura collabora allo sviluppo del gioco.

Oltre al creatore originale del particolare antieroe Grave, Yasuhiro Nightow, gli sviluppatori hanno annunciato in queste ore che anche Ikumi Nakamura, ex-membro di Tango Gameworks, è stata fortemente coinvolta nel lavoro con gli autori, portando il suo stile unico al progetto e aiutando Studio Iggymob a realizzare la sua visione.

Ikumi Nakamura ha dichiarato: "Questa collaborazione con Gungrave G.O.R.E è stato un momento davvero prezioso per me come fan della serie originale di Gungrave. L'esperienza mi ha anche fatto riflettere molto e ha portato alla luce molti bei ricordi. Altre notizie arriveranno prestissimo, resta sintonizzato!"

"La sua creatività e passione sono incredibili, insieme ad un approccio unico, costituiscono la combinazione perfetta per ciò che volevamo per Gungrave G.O.R.E. In vero stile Gungrave, niente è come sembra! Non vogliamo rivelare troppo in questo momento, ma ogni boss che Grave incontrerà, avrà una forma più alta e più potente di se stesso, il " Superior Boss". Qui puoi vedere uno dei personaggi di Ikumi Nakamura in piena azione, nella sua interpretazione e realizzazione del nostro "Yensen Superior". Ha dichiarato Kay Kim Senior V.P Studio Iggymob.

Gungrave G.O.R.E è un particolare sparatutto action in terza persona dello studio sudcoreano IGGYMOB, in cui ci ritroviamo a vestire i panni di Grave, un pistolero alle prese con tonnellate di nemici in sanguinosi balletti a base di proiettili. Di recente abbiamo visto il trailer in CGI dal Future Games Show della Gamescom 2021, dopo essere stato annunciato addirittura nel lontano dicembre 2017 come in sviluppo per PlayStation 4. L'uscita è prevista nel 2022 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X e PC.