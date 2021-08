Gungrave G.O.R.E., trailer in CGI dal Future Games Show della Gamescom 2021

In occasione del Future Games Show della Gamescom 2021, Studio Iggymob ha presentato un nuovo trailer in CGI di Gungrave G.O.R.E..

Il filmato non mostra nessuna sequenza di gioco, ma ci offre un assaggio delle tinte oscure e violente che potremo vivere nei panni del protagonista Grave.

"In Gungrave G.O.R.E. vestirai i panni dell'antieroe armato di pistola dei tuoi sogni, mentre abbatti tonnellate di nemici con una sanguinosa pioggia di proiettili e vivi una storia di vendetta, amore e lealtà, il tutto attraverso parti sparatutto action in terza persona capaci di combinare al meglio tutto quello che il game design orientale e occidentale hanno da offrire.", recita la sinossi ufficiale del gioco.

Gungrave G.O.R.E. è ormai in sviluppo da molti anni e si è fatto attendere a lungo, ma salvo imprevisti il lancio su PC e console avverrà nel corso del 2022.

