eFootball 2022: DLC gratis per gli abbonati PS Plus disponibile, ma il contenuto è segreto

Konami e Sony Interactive Entertainment hanno reso disponibile su PlayStation Store un DLC gratis per eFootball 2022 esclusivo per gli abbonati PS Plus. L'esatto contenuto di questo pacchetto, però, è segreto, almeno per il momento.

Tramite il PS Store (a questo indirizzo) è possibile reclamare questo DLC gratis per eFootball 2022 fintanto che si è abbonati a PS Plus. L'offerta sarà disponibile fino al 7 dicembre 2021 (01:00 ora italiana).

Il contenuto non è però specificato, almeno al momento della scrittura di questa notizia. Viene solo indicato che questi misteriosi bonus per eFootball 2022 saranno realmente riscattabili e utilizzabili all'interno del gioco dopo l'aggiornamento che arriverà in una data non meglio definita di metà novembre 2021. Sappiamo però che è in vendita un Pack da 40€ che include valuta di gioco premium e degli "Accordo al buio": anche questi non saranno disponibili fino a metà novembre, quindi supponiamo che il bonus del PS Plus includa contenuti simili.

eFootball 2022: uno scontro tra due giocatori

Trattandosi di un DLC gratis, in ogni caso, non c'è motivo per non reclamarlo, in attesa dell'aggiornamento di metà novembre 2021. eFootball 2022, vi ricordiamo, è un free to play, disponibile anche su Xbox, PC, iOS e Android, oltre che su console PlayStation. È disponibile da oggi.

Nel nostro provato vi abbiamo spiegato che: "eFootball 2022 sembra davvero essere la svolta radicale di cui PES aveva bisogno. Graficamente è il solito bel vedere, da giocare è un piacere e per la prima volta sarà totalmente gratuito. Anche se i contenuti iniziali lasciano a desiderare. parliamo di un prodotto che avrà una crescita esponenziale a partire dai primi tre mesi post lancio, fissato per il 30 settembre. Rimane la curiosità di vedere, e provare, anche la versione mobile."