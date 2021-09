Pokémon Team Championship: Multiplayer.it è il media partner del torneo!

Multiplayer.it è il media partner della seconda edizione del Pokémon Team Championship, un torneo competitivo dedicato a tutti gli amanti del mostri tascabili di Nintendo. Si tratta di un'idea di Francesco Pardini, in arte FrancescoPardiniVGC (che sul nostro canale Twitch avete cominciato a conoscere con l'appuntamento settimanale PokéRadar) e che a partire da martedì 21 settembre vedrà intense sfide settimanali, oltre a un appuntamento speciale su Twitch il lunedì mattina.

La PTC2 sarà un torneo tra otto squadre capitanate da un top player tra cui spuntano nomi di fama internazionale come Flavio Del Pidio (campione dell'internazionale europeo 2019) e Marco H.K. Silva (campione dell'internazionale d'Oceania 2020). I capitani si daranno battaglia sin dalla fase preliminare di asta, dove in stile quasi fantacalcistico cercheranno di aggiudicarsi i migliori giocatori dello stivale e di comporre in questo modo la squadra più competitiva possibile.

Il logo del torneo

Il torneo sarà composto da 7 turni di regular season in pieno stile NBA, che daranno modo di identificare le quattro squadre che si affronteranno ai Playoff.

La prima edizione ha visto trionfare la squadra dei Geosenge Town Cannons, che proveranno a bissare il successo in questa PTC2, un torneo che vuole anche superare i quasi 70mila spettatori unici che l'hanno seguito nella sua prima edizione. Nuovi capitani, nuove rose per tutte le squadre, un nuovo staff team e Multiplayer.it in veste di media partner. Il primo streaming fissato martedì 21 settembre alle ore 18:00 sul canale Twitch di Francesco Pardini, con gli appuntamenti successivi previsti ogni martedì alla stessa ora.

E se anche voi non vedete l'ora di scoprire tutte le novità, classifiche, interviste, contenuti esclusivi ed approfondimenti su questo torneo, vi invitiamo a seguire l'approfondimento settimanale del lunedi mattina ore 11:00 sul canale Twitch di Multiplayer.it.