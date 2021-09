LEGO Blocco punto interrogativo Super Mario 64 è il set che gli appassionati di Mario non possono ignorare

LEGO ha appena annunciato un nuovo set dedicato a Mario, il personaggio di Nintendo. Si chiama LEGO Blocco punto interrogativo Super Mario 64 e prende ispirazione proprio dal celebre platform 3D per Nintendo 64. Come potete vedere dalle immagini sottostanti, il set è composto da un grande blocco di mattoncini che può essere aperto per rivelare quattro livelli del gioco: il Castello di Peach, Battaglia di Bob-ombe, Monte Refrigerio e Lago di Lava.

Vediamo qualche immagine del set LEGO Blocco punto interrogativo Super Mario 64 :



Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

Con la sua combinazione unica di momenti di gioco, possibilità creative e funzioni sorprendenti, il set LEGO Blocco punto interrogativo Super Mario 64 rappresenta per i fan una fantastica occasione per riscoprire la magia di Super Mario 64.

La presentazione del set LEGO Blocco punto interrogativo Super Mario 64 è l'ultima novità frutto della partnership vincente tra il Gruppo LEGO e Nintendo, che ha introdotto un modo completamente nuovo di giocare con i mattoncini LEGO attraverso la popolare linea di prodotti LEGO Super Mario. L'universo di LEGO Super Mario è stato lanciato l'anno scorso con uno Starter Pack contenente una figura interattiva di LEGO Mario, completa di schermi LED e un altoparlante, che i giocatori possono usare per raccogliere monete digitali. All'inizio di quest'anno invece, il Gruppo LEGO ha lanciato il LEGO Avventure di Luigi Starter Pack per incoraggiare la socialità attraverso il gioco: i due personaggi possono infatti interagire tra loro e vivere insieme ancora più avventure. L'universo di LEGO Super Mario comprende anche una serie di set di espansione e pack Power-Up, che permettono ai costruttori di espandere, ricostruire e creare livelli unici in nuovi mondi interattivi, per un divertimento senza fine.

Oltre a includere i livelli del gioco Super Mario 64, il set LEGO Blocco punto interrogativo Super Mario 64 prevede diverse minifigure di personaggi iconici che possono essere inserite nelle scene per renderle ancora più dettagliate, come Mario e Peach, i preferiti dei fan. Grazie al gioco interattivo, è possibile anche introdurre le figure LEGO Mario o LEGO Luigi per aggiungere musica e suoni tipici del videogioco, oltre a cercare le Power Stars nascoste, che sbloccano nuove funzioni delle figure. I suggerimenti su come trovare le Power Stars si trovano nelle istruzioni per la costruzione.

Pablo Gonzalez Gonzalez, Senior Designer del gruppo LEGO, afferma: "Sappiamo quanto i fan di Super Mario abbiano amato l'esperienza di LEGO Super Mario e volevamo attingere ancora di più dagli elementi del gioco tradizionale, catturando l'esperienza coinvolgente di Super Mario 64. È difficile immaginare l'universo di Super Mario senza gli iconici livelli del gioco classico, ricchi di scoperte e segreti. Con questo fantastico set, ci stiamo basando sull'emozionante esperienza di gioco di LEGO Super Mario, sia per portare un po' di ricordi a coloro che hanno giocato al videogioco Super Mario 64, ma anche per introdurre questi meravigliosi livelli ad un pubblico completamente nuovo di fan di Super Mario".

L'elenco completo degli oggetti inclusi nel set LEGO Blocco punto interrogativo Super Mario 64 annunciato oggi sono:

- Blocco punto interrogativo Super Mario 64 costruito con 2.064 pezzi.

- Diverse minifigure LEGO Super Mario tra cui: Mario, Peach, e il Re Bob-omba, Categnaccio, Gran Bronco, Mr. O, Lakitu, Pinguotto, Baby Pinguotto e altro.

- Quattro versioni dettagliate e costruibili dei livelli di Super Mario 64: il Castello della Principessa Peach, Battaglia di Bob-ombe, Monte Refrigerio, e Lago di Lava.

Il set LEGO Blocco punto interrogativo Super Mario 64 sarà lanciato nei LEGO Store e sul sito LEGO.com il 1° ottobre 2021 a un prezzo consigliato di 169,99€. Dal 2022 arriverà in tutti i migliori negozi di giocattoli.