FIFA 22: svelati i rating degli Eroi FUT della Premier League

Con la data di uscita di FIFA 22 che si fa sempre più vicina, poche ore fa EA ha svelato i rating completi degli Eroi FUT della Premier League.

Per chi non lo sapesse, gli Eroi FUT godono di un'intesa specifica per il campionato associata al momento decisivo della loro carriera che garantisce un legame club verde con qualsiasi giocatore dello stesso campionato, oltre al legame classico per nazionalità, offrendo ai giocatori nuovi modi per creare la rosa dei tuoi sogni e rivivere alcuni dei momenti più memorabili della storia del calcio in FUT 22.

EA ha svelato su Twitter con un'immagine i rating completi di Tim Cahill, Robbie Keane, Ole Gunnar Solskjaer, Freedie Ljungberg, Jerzy Dudek e Joe Cole, delle vere e proprie leggende (o meglio "eroi") che hanno segnato la storia del calcio inglese. Potrete visualizzare le loro statistiche nell'immagine di seguito:

FIFA 22, i rating degli Eroi FUT della Premier League

FIFA 22 sarà disponibile a partire dal 1 ottobre per PS5, Xbox Series X | S, PC, Google Stadia, PS4, Xbox One e Switch. Se volete saperne di più sulla modalità FUT e gli Eroi FUT vi consigliamo di leggere la nostra anteprima di FIFA 22 dedicata a questa modalità. Giusto ieri EA ha pubblicato anche il trailer dedicato alla modalità Pro Club.