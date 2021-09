Horizon Forbidden West con ricarica PSN da 20 euro in preorder su Gamelife

Gamelife ha aperto i preorder di Horizon Forbidden West per PS4 e PS5, con le versioni Standard del gioco che includono nel prezzo anche una ricarica PSN da 20 euro.

Nello specifico nel portale del negozio, che potrete raggiungere a questo indirizzo, potrete prenotare la Standard Edition, la Special Edition e la Collector's Edition della nuova avventura di Aloy. La Standard Edition è disponibile al prezzo di 71,00 euro per PS4 e di 81,00€ per PS5 e in entrambi i casi è inclusa nel prezzo una ricarica da 20 euro per il PSN, il che rende la promozione decisamente invitante. Tenete presente che l'offerta è valida solo per le Standar Edition.

La Special Edition è disponibile in prenotazione al prezzo di 81,00 euro per PS4 e di 91,00 euro per PS5 e include i seguenti contenuti:

Gioco Completo

Custodia SteelBook per la copia fisica del gioco

Colonna sonora digitale (da riscattare tramite voucher)

Mini art book

Horizon Forbidden West

Infine la Collector's Edition di Horizon Forbidden West è prenotabile al prezzo di 220,00 euro e include:

SteelBook di Horizon Forbidden West

Codice per il download del gioco da riscattare tramite voucher nella confezione

Statue originali di un Tremorzanna e di Aloy

Le statue richiedono il montaggio; istruzioni dettagliate incluse nella confezione!

Mini artbook

2 abiti speciali (Carja Colosso d'élite e Tuono Nora d'élite)

2 armi speciali (arco corto Colosso Carja e fionda Tuono Nora)

Pacchetto risorse da usare nel gioco: munizioni, pozioni e kit da viaggio

Pezzo Squarciavento alfa per Batosta Meccanica

Posa e pitture facciali speciali per la modalità Foto

Colonna sonora digitale

Versione digitale di The Sunhawk, la prima graphic novel basata su Horizon Zero Dawn

Vi ricordiamo inoltre che tutti coloro che effettueranno il pre-order di una qualsiasi edizione del gioco (fisica o digitale) potranno ottenere l'outfit e la lancia di Nora Legacy da poter utilizzare in game.

Horizon Forbidden West sarà disponibile in esclusiva per PS5 e PS4 a partire dal 18 febbraio 2021. Di recente Sony è tornata sui suoi passi e ha annunciato che l'upgrade dalla versione PS4 a quella PS5 sarà completamente gratuito per tutti gli utenti.