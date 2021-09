Crash Bandicoot festeggia 25 anni e lo festeggiamo su Twitch con qualche sorpresa

Crash Bandicoot festeggia oggi i 25 anni di onorata carriera. Per questo motivo abbiamo deciso di festeggiarlo sul nostro canale di Twitch con qualche sorpresa! Activision, infatti, ci ha mandato un bellissimo pacco (ma i regali non si fanno a chi festeggia) nel quale si possono trovare degli indizi che sembrano rimandare al PlayStation Sowcase di stasera.

In diretta su Twitch a partire dalle 16, Vincenzo Lettera e Giordana Moroni apriranno il pacchetto con voi, scoprendo tutto quello che è contenuto al suo interno, chiacchierando dei primi 25 anni di Crash, con un occhio proiettato al futuro, quello del PlayStation Showcase e i grandi giochi PS5 e PS4 che potremmo vedere, ma anche quello di un futuro roseo per il peramele.

Non mancate, quindi. Saremo in diretta a partire dalle 15 con PokéRadar, poi alle 16 sarà il turno di Crash e alle 17 di Rocky Balbo, Adonis Creed e Big Rumble Boxing. Infine alle 20 partiremo col coverage dello show di Sony. Un pomeriggio da non perdere!