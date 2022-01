Twitch: per Amouranth è ironico che i giocatori odino le sue live, dato il sessismo dei videogiochi

Per Amouranth è davvero ironico che i videogiocatori odino i contenuti delle sue live su Twitch, visto che i videogiochi sono pieni di sessismo. La regina della piattaforma, per numero di ore di visualizzazione fatte nell'ultimo anno, non le ha mandate a dire a quelli che continuano ad avversare i suoi live stream, secondo lei senza alcun motivo e, anzi, in modo spesso davvero ipocrita.

Kaitlyn 'Amouranth' Siragusa è famosa per le trasmissioni dalla sua Jacuzzi e per gli ASMR soft erotici, che le hanno attirato le ire di molti visitatori di Twitch e di altri streamer. Recentemente VICE le ha dedicato un documentario, in cui la nostra si è tolta qualche sassolino dalla scarpa, attaccando direttamente i moralisti che la avversano.

Amouranth: "È ironico che la gente abbia problemi con delle vere donne che abbracciano la loro sessualità quando in tutti i videogiochi per ragazzi e adulti che vengono giocati su Twitch ci sono donne che vengono costantemente sessualizzate."

Insomma, i giocatori troverebbero accettabili i contenuti sessualizzati nei videogiochi, ma non su Twitch. Amouranth fa quindi un paio di esempi, come la serie Dead Or Alive, in cui delle "donne in bikini combattono tra di loro" mostrando le natiche, o come GTA V dove ci sono delle spogliarelliste: "Sono solo le donne vere che non possono usare la loro sessualità per trarne profitti, mentre gli uomini possono creare personaggi femminili dei videogiochi e venderle alle masse senza ricevere critiche."

Che poi, a dirla tutta, visti i numeri che fa, sono molti i videogiocatori che l'apprezzano. Comunque sia, Amouranth ha toccato per l'ennesima volta un nervo scoperto dei videogiocatori. Probabilmente avendo detto loro la verità si attirerà altro odio.