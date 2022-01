Summer Game Fest 2022: tanti annunci e trailer previsti, inizia l'attesa

Con il primo dell'anno arrivano anche le prime informazioni, ancora molto vaghe, sulla Summer Game Fest 2022, che anche in questa nuova edizione garantisce tanti annunci, trailer e anteprime su numerosi giochi presenti per l'evento di Geoff Keighley.

L'organizzazione dell'evento estivo ha avviato la sua macchina promozionale proprio con l'avvio del nuovo anno, attraverso un tweet ufficiale che assicura "notizie, annunci ed eventi" anche per questa edizione, raccomandandosi di rimanere sintonizzati sui canali ufficiali per avere subito aggiornamenti sui contenuti che verranno svelati.



C'è ovviamente ancora molto tempo per parlarne: la Summer Game Fest 2022 non ha ancora delle date ufficiali ma dovrebbe svolgersi soprattutto in corrispondenza con il periodo tipico dell'E3 2022, ovvero verso giugno, ma anche di quest'ultima non abbiamo informazioni precise per il momento.

Come negli anni passati, anche in questo caso si tratta di un evento-contenitore, all'interno del quale verranno trasmesse varie presentazioni di tipologie diverse, dagli eventi specializzati su singoli publisher ad altri più generici, oltre a una presentazione centrale più sostanziosa e presentata da Geoff Keighley, all'interno della quale dovrebbero essere concentrati i maggiori annunci. Tenete dunque d'occhio anche il sito ufficiale della Summer Game Fest, che ha già iniziato i primi aggiornamenti.

L'edizione dell'anno scorso è ricordata soprattutto per la sua spettacolare chiusura con Elden Ring, di cui vennero svelati data d'uscita e video di gameplay (sebbene la prima sia stata poi posticipata), ma ci sono comunque state tante novità, come potete rivedere guardando il riassunto con tutti i trailer e le notizie dell'edizione scorsa.