Nintendo Switch 2 Killswitch è un accessorio di Dbrand che svela la nuova console Nintendo?

Un caso strano si aggiunge ai tanti fantomatici avvistamenti di Nintendo Switch 2, o come si chiamerà la nuova console della casa di Kyoto: in questo caso si tratta di un accessorio della nota marca Dbrand che si chiama proprio Nintendo Switch 2 Killswitch, facendo pensare a un prodotto per il nuovo dispositivo ancora da annunciare.

A dire il vero, sembra essere una sorta di case protettivo per l'attuale Nintendo Switch, ma non è facile dirlo con sicurezza, anche perché è costruito in maniera tale da mascherare alcuni elementi della linea della console, che potrebbe dunque presentare effettivamente alcune differenze rispetto a quella standard.

Le immagini celano dunque la nuova console Nintendo? Difficile, anche perché la casa di Kyoto non lascerebbe facilmente trapelare delle informazioni del genere, e soprattutto queste non resterebbero certo impunite.