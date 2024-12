Il nuovo trailer di Captain America: Brave New World mostra in azione anche Falcon

Il nuovo trailer di Captain America: Brave New World mostra in azione il Falcon di Joaquin Torres, interpretato da Danny Ramirez, che sostituisce in questo ruolo Sam Wilson, portato sullo schermo da Anthony Mackie.

Il personaggio di Torres in realtà non è inedito, bensì ha fatto il proprio debutto nella serie televisiva di Disney+ The Falcon and the Winter Soldier come braccio destro di Sam, ed è dunque del tutto naturale che sia lui a indossare le ali nel film.

Le sequenze inedite del video sono in effetti quasi tutte dedicate al nuovo Falcon, ma non mancano alcuni secondi mai visti prima con Sam Wilson e con il Presidente Ross, quest'ultimo interpretato da Harrison Ford in sostituzione del compianto William Hurt.