Captain America: Brave New World si mostra con un nuovo trailer in italiano

Il nuovo trailer in italiano di Captain America: Brave New World fornisce maggiori dettagli sulla trama e i personaggi del film con Anthony Mackie e Harrison Ford che farà il proprio debutto nelle sale cinematografiche il 12 febbraio.

Nelle sequenze iniziali del video ritroviamo ad esempio un personaggio visto nella serie televisiva The Falcon and the Winter Soldier, che inevitabilmente funge da base di partenza sul piano narrativo per questa pellicola dedicata al nuovo Captain America, Falcon appunto.

Dopodiché ci sono momenti in cui si vedono il villain interpretato da Giancarlo Esposito e naturalmente il Thaddeus "Thunderbolt" Ross di Harrison Ford, che ha sostituito il compianto William Hurt e che in questo film, a quanto pare, si trasformerà nel potentissimo Red Hulk.

Le scene conclusive del trailer accennano a uno scontro proprio fra il Captain America di Anthony Mackie e il Red Hulk di Harrison Ford, e sarà interessante vedere in che modo gli autori racconteranno un combattimento così impari.