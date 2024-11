WhatsApp introduce le Bozze sulla versione iOS per riprendere i messaggi non inviati

WhatsApp è a tutti gli effetti la piattaforma di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, con un bacino che supera il miliardo di utenti ed è tutt'oggi in continua crescita, seguita immediatamente dopo da Telegram. Nel corso degli anni sono state davvero numerose le funzionalità introdotte, come per esempio le Stories, che si rifanno a quelle già viste in passato su Instagram, o le ancor più recenti Community che permettono di creare dei veri e propri gruppi a tema, divisi per interesse. In particolare durante le ultime ore, Meta avrebbe rilasciato un'importante funzionalità per la versione iOS di WhatsApp: scopriamone insieme tutti i dettagli.

WhatsApp per iOS: arrivano le Bozze Nel corso delle ultime ore, Meta ha cominciato la distribuzione di una nuova funzionalità per la versione iOS di WhatsApp: stiamo parlando delle Bozze, che permettono dunque agli utenti di riprendere facilmente e comodamente i messaggi non inviati ai propri interlocutori. Quest'ultimi, in particolare, saranno visibili già dalla schermata generale dell'app, permettendo all'utente di visualizzarli con facilità, evitando possibili dimenticanze. Sarà dunque possibile aprire la chat interessata, per poi continuare eventualmente a modificare il messaggio composto poco prima. WhatsApp per iOS La nuova funzionalità era stata originariamente introdotta qualche settimana fa con la versione 24.18.10.72 dell'app, destinata in maniera esclusiva agli utenti che avevano aderito al programma Beta di WhatsApp.