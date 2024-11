Monster Hunter Wilds ha migliorato anche menu e interfaccia?

Monster Hunter è una delle serie più apprezzate dal pubblico odierno, con cui mantiene un legame positivo e duraturo. Il gioco di Capcom è, infatti, stato capace di evolversi e rimanere al passo coi tempi anche senza snaturare la sua natura e questo l'ha dimostrato ben più di una volta. Ma se da un lato la serie è conosciuta positivamente per dei tecnicismi eccellenti nelle caccie e per il design eccezionale delle creature, è altresì nota la complessità di tutorial e menu. Il problema è in realtà presente in molte delle produzioni giapponesi, ma negli anni Monster Hunter ha fatto parlare di sé. Come se la cava in questo il nuovo Monster Hunter Wilds? Adesso che è uscita la demo pubblica e molti giocatori stanno assaggiando la loro avventura nelle nuove lande di Wilds, è arrivato il momento di analizzare il lavoro di Capcom in merito a menu e tutorial.

I primi attimi non si scordano mai Differentemente dal passato, la demo permette di provare la prima sezione di gioco, completa di filmati e narrativa. Questo ci permette di analizzare in che modo il titolo si rivolge ai giocatori novizi, che non hanno molta dimestichezza con le armi colossali che mette a disposizione il gameplay. Il "vecchio" Monster Hunter World provava a risolvere l'esigenza tramite dei tutorial che interrompevano l'esperienza, completi di immagine descrittiva e didascalie, spesso ben troppo lunghe. A quanto pare le critiche riguardanti la lunghezza delle didascalie sono arrivate a Capcom. I tutorial a pop up che interrompono l'azione sono ancora presenti, ma vanno molto più dritti al punto e si sforzano chiaramente di essere sintetici. Ma come è possibile raggiungere gli stessi risultati togliendo così tanto testo? Significa che quei paragrafi erano perfettamente inutili? No, dato che molti dei compiti di quei tutorial sono ora delegati alla struttura della prima missione della storia, tramite un design elegante e silenzioso che dimostra una cura ineccepibile. Il gioco inizia con una breve sezione su dei Seikret (la nuova cavalcatura del gioco), concentrandosi unicamente su movimento, telecamera e funzionamento del rampino. Il tutto orchestrato da una regia che rende molto coinvolgenti le sequenze d'azione. Regia e narrazione tuttavia non sono distaccate dal tutorial. Gli ultimi studi accademici in tema di Game UX dimostrano infatti come è molto più semplice far imparare dei comandi o delle meccaniche quando il giocatore sente come propri gli obiettivi che il videogioco gli sta ponendo. In questo caso la missione spinge il giocatore a fare determinate cose, chiedendogli di inseguire e salvare un bambino misterioso che si trova in pericolo. Il tutto senza inserire obiettivi espliciti, che sarebbero completamente superflui e sacrificherebbero il commitment naturale del giocatore. Per quanto non siano estrapolati da situazioni comparabili, non abbiamo trovato in Wilds tutorial prolissi come nell'esempio riportato per World Una volta avviata la sequenza di gameplay vera e propria, il gioco pone sulla strada del giocatore varie interazioni per sfruttare la nuova meccanica del rampino per rallentare i mostri. Queste interazioni tuttavia non sono obbligatorie e non interrompono l'azione tramite quick time event per insegnare forzosamente i comandi, ponendo fiducia nel giocatore che sperimenterà in autonomia, grazie alla costruzione ineccepibile della coerografia scenica. In pochi minuti Capcom ci dimostra che ora è perfettamente cosciente di come i migliori titoli moderni insegnano al giocatore, scrollandosi di dosso tutto il peso dell'onboarding proveniente dalla vecchia filosofia JRPG.

Tante, tante informazioni A livello visivo il passo in avanti è evidente: i nuovi menu hanno un design più minimale, facendo respirare di più i contenuti. A livello di layout e disposizione i cacciatori di World si sentiranno comunque a casa, ritrovando i classici schemi di disposizione delle informazioni. Lo schema principale è sempre quello della colonna di informazioni sulla destra, divisa in più tab. In Monster Hunter Wilds i menu sono più ordinati, con minor utilizzo di elementi non in griglia o in sovrapposizione Monster Hunter Wilds tuttavia pone maggiore attenzione nel non visualizzare troppi layer di interazione simultaneamente nella stessa schermata. Un esempio è il menu per cambiare equipaggiamento: In World sulla sinistra sono presenti gli slot di equipaggiamento, al centro compare la selezione del pezzo, sulla destra le info, e in sovrimpressione la spiegazione delle abilità. Il risultato è un layout davvero denso e confusionario, in cui compaiono contemporaneamente molte informazioni. In Wilds si è tentato di semplificare, mettendo la selezione dello slot e poi del pezzo entrambe sulla sinistra, mentre sulla destra compaiono le informazioni della build. Le informazioni delle singole abilità, quando richiamate, compaiono al centro, con ulteriori colonne. A tal proposito la spiegazione delle abilità confonde un po', dato che occorre consultare le spiegazioni navigando una nuova lista. Molti altri GDR risolvono il problema tramite selettori in overlay sulle informazioni, come fanno ad esempio Elden Ring o Baldur's Gate. Per quanto vi sia un'evoluzione in Wilds, probabilmente la soluzione standard di altri GDR risulterebbe più semplice e intuitiva. Per quanto possa sembrare paradossale citare Elden Ring come buon esempio di UX, quando si tratta di spiegare il significato dietro un nome probabilmente non c'è soluzione più intuitiva di un overlay Abbiamo trattato il menu di selezione dell'equipaggiamento, ma è solo un esempio: soluzioni simili sono riscontrabili in molti altri menu di gioco, risultando in una razionalizzazione riuscita; anche se forse ci si poteva spingere di più nel ripensare più in profondità molte delle sezioni di navigazione tra i menu.