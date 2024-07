Captain America: Brave New World si presenta in un primo trailer ufficiale da Marvel

Il film prosegue dopo gli eventi narrati nella serie TV The Falcon and the Winter Soldier, nella quale Wilson di fatto ha assunto il nuovo ruolo, che viene a tutti gli effetti consacrato con questa nuova e grande avventura cinematografica.

A interpretare il super soldato in questo caso è Sam Wilson (Anthony Mackie) , che ha ereditato da Steve Rogers l'onore e il fardello di rappresentare Captain America, con scudo e non solo, da quello che possiamo vedere nel video riportato qui sotto.

Un Captain America tutto nuovo

Come possiamo vedere dal trailer, Captain America: Brave New World si presenta come un film d'azione ad alto potenziale esplosivo, con tanto di grande minaccia, Casa Bianca in fiamme e vari altri elementi tipici del genere.

In tutto questo, compare anche una notevole sorpresa verso la fine del video, che dimostra come Wilson non abbia affatto dimenticato il suo ruolo precedente.

Vediamo dunque il nuovo personaggio prendere progressivamente confidenza con il proprio ruolo e con l'uso dello scudo, oltre a reinterpretare un po' a modo suo il personaggio storico del Marvel Cinematic Universe.

Il film prevede un cast di notevole spessore: nel trailer possiamo vedere Harrison Ford nel ruolo del Generale Thaddeus "Thunderbolt" Ross, Liv Tyler come Betty Ross, Danny Ramirez nel ruolo di Joaqin Torres/Falcon, Carl Lumbly nel ruolo di Isaiah Bradley e Tim Blake Nelson in quello di Samuel Sterns/The Leader.

Compare anche Giancarlo Esposito, anche se il suo ruolo all'interno del cast non è ancora chiarissimo ma sembra avere abbastanza spazio da essere presente anche in questo trailer di presentazione.

Diretto da Julius Onah (The Cloverfield Paradox, Luce) su una sceneggiatura di Malcolm Spellman (The Falcon and the Winter Soldier), Captain America: Brave New World è atteso per febbraio 2025 nei cinema.