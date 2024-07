Journey to the Savage Planet 2 potrebbe essere in sviluppo

In base a registrazioni di trademark e movimenti simili, c'è la possibilità che Journey to the Savage Planet 2 sia in sviluppo in questo periodo, anche se chiaramente non c'è nulla di ufficiale al riguardo.

La questione particolare da tenere in considerazione è che il team responsabile, Typhoon Studios, è stato chiuso nel 2021, ma il capo di questo, Reid Schneider, ha proseguito il percorso con il nuovo team Raccoon. Questo era stato fondato anche per "portare avanti il franchise Journey to the Savage Planet in futuro", intenzione abbastanza esplicita in questo senso.

Come riferito da alcune fonti, il team canadese ha recentemente registrato il trademark di un misterioso Revenge of the Savage Planet, che potrebbe essere in effetti un seguito, o qualcosa del genere.