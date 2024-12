La prima immagine di Nintendo Switch 2 potrebbe essere trapelata grazie al trailer di un accessorio

C'è grande attesa e curiosità per Nintendo Switch 2 e come da prassi in rete stanno aumentando le voci di corridoio e le presunte fughe d'informazioni che riguardano il prossimo hardware della casa di Kyoto. Ad esempio, nelle scorse ore l'azienda Satifye pare aver pubblicato per errore il trailer di un nuovo accessorio chiamato Zengrip 2 in cui forse è stata mostrata la console per la prima volta.

Il filmato è stato cancellato dopo pochi minuti dalla pubblicazione, ma non abbastanza in fretta, dato che comunque alcuni utenti sono riusciti a scattare degli screenshot e condividerli in rete, come quello che vedete qui sotto. Precisiamo subito che il tutto va preso con le pinze: non sappiamo se quello del post qui sotto sia un vero Nintendo Switch 2 o un prototipo creato da Satifye sulla base dei recenti leak. Non possiamo escludere anche che il trailer non sia stato pubblicato per errore, ma come parte di una furba mossa di marketing dell'azienda per farsì pubblicità (in tal caso, l'obiettivo pare sia stato centrato).