Un Battlefield è ora totalmente gratis per gli abbonati a Game Pass Ultimate e EA Play come regalo di Natale

Ovviamente, Battlefield 1 è già scaricabile gratuitamente per gli abbonati a entrambi i servizi, ma in questo caso si tratta proprio di ottenere la licenza completa del gioco, che rimarrà vostro anche dopo la scadenza dell'abbonamento , come un vero e proprio regalo da parte EA.

L'edizione completa

Sviluppato da DICE, Battlefield 1 è il capitolo della serie ambientato durante la Prima Guerra Mondiale, e per questo motivo si presenta anche piuttosto particolare.

L'edizione messa a disposizione gratuitamente, ovvero la "Revolution", è quella completa, comprensiva di tutti i contenuti aggiuntivi usciti dopo il lancio.

In Battlefield 1 Revolution troviamo tutti i contenuti originali e quelli compresi nelle quattro espansioni uscite in seguito nel Premium Pass, ovvero They Shall Not Pass, In the Name of the Tsar, Turning Tides e Apocalypse, oltre a diverse mappe multiplayer, armi ed equipaggiamenti aggiuntivi.

Si tratta di un bel pacchetto e un regalo sicuramente gradito, nel caso in cui non si possieda già il gioco: c'è anche da dire che il titolo in questione è stato in vendita per prezzi decisamente bassi nel recente passato (anche 3,99€), dunque il risparmio non è enorme, ma a caval donato...