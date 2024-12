Astro Bot è il Gioco dell'Anno per il PlayStation Blog, scopriamo tutti i vincitori

GOTY PlayStation Blog: tutti i vincitori

Miglior nuovo personaggio



Trofeo platino: Eve (Stellar Blade)

Trofeo oro: Jane Harrow (Call of Duty: Black Ops 6)

Trofeo argento: Emmrich Volkarin (Dragon Age: The Veilguard)

Trofeo bronzo: Ryoma Sakamoto (Rise of the Ronin)

Eve in Stellar Blade

Eve, la protagonista dell'ottimo Stellar Blade, è stata eletta miglior nuovo personaggio del 2024, superando la concorrenza di figure come Jane Harrow, Emmrich Volkarin e Ryoma Sakamoto. Fra i personaggi in lizza c'erano anche Strohl di Metaphor: ReFantazio, Wuk Lamat di Final Fantasy 14: Dawntrail e il Generale Brasch di Helldivers 2.

Migliore storia



Trofeo platino: Silent Hill 2

Trofeo oro: Final Fantasy VII Rebirth

Trofeo argento: Stellar Blade

Trofeo bronzo: Call of Duty: Black Ops 6

Il remake di Silent Hill 2 sembra aver convinto tutti, anche e soprattutto sul piano della storia e del comparto narrativo, che Bloober Team ha realizzato con grande attenzione e rispetto per l'opera originale targata Konami.

Migliore grafica



Trofeo platino: Black Myth: Wukong

Trofeo oro: Astro Bot

Trofeo argento: Final Fantasy VII Rebirth

Trofeo bronzo: Stellar Blade

Migliore direzione artistica



Trofeo platino: Astro Bot

Trofeo oro: Final Fantasy VII Rebirth

Trofeo argento: Silent Hill 2

Trofeo bronzo: Dragon Ball: Sparking Zero

Miglior design audio



Trofeo platino: Astro Bot

Trofeo oro: Silent Hill 2

Trofeo argento: Final Fantasy VII Rebirth

Trofeo bronzo: Stellar Blade

Migliore Colonna sonora



Trofeo platino: Final Fantasy VII Rebirth

Trofeo oro: Astro Bot

Trofeo argento: Stellar Blade

Trofeo bronzo: Silent Hill 2

Migliore utilizzo di DualSense



Trofeo platino: Astro Bot

Trofeo oro: Stellar Blade

Trofeo argento: Final Fantasy VII Rebirth

Trofeo bronzo: Silent Hill 2

Migliore accessibilità



Trofeo platino: Astro Bot

Trofeo oro: The Last of Us Parte II Remastered

Trofeo argento: Silent Hill 2

Trofeo bronzo: Horizon Zero Dawn Remastered

Migliore esperienza multigiocatore



Trofeo platino: Helldivers 2

Trofeo oro: Call of Duty: Black Ops 6

Trofeo argento: Fortnite

Trofeo bronzo: Dragon Ball: Sparking Zero

Miglior gioco in evoluzione



Trofeo platino: Fortnite

Trofeo oro: Final Fantasy XIV Online

Trofeo argento: Call of Duty

Trofeo bronzo: No Man's Sky

Migliore espansione



Trofeo platino: Elden Ring Shadow of the Erdtree



Trofeo oro: God of War Ragnarök: Valhalla

Trofeo argento: Final Fantasy XVI: The Rising Tide

Trofeo bronzo: Alan Wake 2: The Lake House

Miglior gioco sportivo



Trofeo platino: EA Sports FC 25

Trofeo oro: WWE 2K24

Trofeo argento: F1 24

Trofeo bronzo: NBA 2K25

Migliore riedizione



Trofeo platino: The Last of Us Parte II Remastered

Trofeo oro: Horizon Zero Dawn Remastered

Trofeo argento: Tomb Raider I-III Remastered

Trofeo bronzo: Marvel vs Capcom Fighting Collection: Arcade Classics

Nel caso del premio per la migliore riedizione è chiaro che a contare sono stati più i sentimenti che non l'effettivo riconoscimento tecnico, se consideriamo che The Last of Us Parte 2 Remastered ha conquistato la prima posizione davanti a Horizon Zero Dawn Remastered, che si pone tuttavia come una remaster ben più ambiziosa laddove la si confonti con il gioco originale.

Miglior gioco indipendente



Trofeo platino: Balatro

Trofeo oro: Palworld

Trofeo argento: Phasmophobia

Trofeo bronzo: Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2 (versione Flat)

Migliore gioco per PS VR2



Trofeo platino: Resident Evil 4 VR Mode

Trofeo oro: Metro Awakening

Trofeo argento: Phasmophobia

Trofeo bronzo: Cooking Simulator VR

Miglior gioco per PS4



Trofeo platino: Call of Duty: Black Ops 6

Trofeo oro: Metaphor: ReFantazio

Trofeo argento: Sonic X Shadow Generations

Trofeo bronzo: Persona 3 Reload

Miglior gioco per PS5



Trofeo platino: Astro Bot

Trofeo oro: Black Myth: Wukong

Trofeo argento: Final Fantasy VII Rebirth

Trofeo bronzo: Stellar Blade

Studio dell'anno



Trofeo platino: Team Asobi

Trofeo oro: Bandai Namco

Trofeo argento: Shift Up

Trofeo bronzo: Arrowhead Games

Gioco più atteso del 2025 e oltre



Trofeo platino: Ghost of Yotei

Trofeo oro: Marvel's Wolverine

Trofeo argento: Death Stranding 2: On The Beach

Trofeo bronzo: Monster Hunter Wilds

Molto interessante, in chiusura, la vittoria di Ghost of Yotei nella categoria gioco più atteso del 2025 e oltre, specie considerando che il titolo di Sucker Punch l'ha spuntata su Marvel's Wolverine e Death Stranding 2: On the Beach.