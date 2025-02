F.E.A.R. andrà nel GOG Preservation Program come omaggio a Monolith, storico team chiuso da Warner Bros

F.E.A.R. verrà introdotto all'interno del GOG Preservation Program, ovvero il programma per la preservazione dei giochi storici in digitale, anche come omaggio nei confronti di Monolith, team che è stato recentemente chiuso da Warner Bros.

Come abbiamo visto nella giornata di ieri con una notizia che ha sconvolto l'industria videoludica, Warner Bros. ha chiuso Monolith, Player First e WB San Diego, tre team che sono stati eliminati in blocco all'interno di questa manovra di ristrutturazione della compagnia che ha il chiaro intento di ridurre il personale e le spese della divisione videoludica.

Monolith è un team caratterizzato da una lunga storia nell'industria, i cui primi successi risalgono alla fine degli anni 90 come Shogo e Blood e si sono poi protratti fino a al periodo recente, in particolare con i due giochi su La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor e L'Ombra della Guerra.