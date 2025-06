GCC Pokémon Pocket - Il Bosco di Eevee, un viaggio attraverso gli habitat del pokémon dell’anno

The Pokémon Company ha finalmente pubblicato Il Bosco di Eevee, la nuova espansione del gioco di carte collezionabili Pokémon Pocket. Per festeggiare l'evento, ma soprattutto per sancire quello che sarà l'anno di eevee e delle sue Eeveelution, la compagnia ha organizzato un evento nelle campagne londinesi per saggiare le atmosfere, o meglio le vibes - per dirla come fanno da queste parti o le generazioni più giovani - di questo amatissimo mostro tascabile.

Amatissimo per la sua capacità unica di evolversi in numerose forme diverse - chiamate comunemente Eeveeluzioni - Eevee parte come Pokémon Normale, ma attraverso metodi evolutivi differenti ha la possibilità di trasformasi in fuoco, acqua, buio, psico e molti altri. In questo modo ognuno ha il suo preferito: amate il classico e le linee semplici? Eevee è la scelta per voi. Siete delle persone dinamiche ed elettriche? Jolteon, scelgo te! Amate il relax e le notti stellate? Ecco Umbreon. E potremmo andare avanti con tutte le Eeveeluzioni.

Quella nella terra di Albione, quindi, è stata più di un'esperienza che una vera e propria presentazione, un modo per sottolineare la personalità unica di ogni Eevee, da immortalare in ambientazioni a tema davvero uniche.