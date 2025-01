Civilization 7 è entrato in fase gold: tutto è pronto per la sua uscita senza alcun ritardo

Con un semplice ma esplicito messaggio pubblicato X, Firaxis Games ha annunciato che Sid Meier's Civilization 7 è ora entrato in fase gold, ovvero ha praticamente concluso tutto il suo processo produttivo ed è ora pronto ad arrivare sul mercato.

L'uscita del gioco avverrà dunque come da programma, senza eventuali ritardi o rinvii, cosa che non è mai da escludere nell'ambiente dello sviluppo videoludico odierno: la data di uscita è dunque confermata per l'11 febbraio 2025, giorno in cui il nuovo strategico ad ambientazione pseudo-storica arriverà contemporaneamente su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

"Abbiamo trovato l'oro!" Si legge nel messaggio riportato qui sotto. "Civilization 7 è ufficialmente entrato in gold, siamo pronti per approdare sugli scaffali dei negozi l'11 febbraio", confermando dunque la tempistica di lancio annunciata in precedenza.