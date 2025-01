Nintendo Switch 2 avrà un inizio graduale con tanti giochi cross-gen o partirà a bomba con le esclusive?

Il trailer di annuncio di Nintendo Switch ha quantomeno posto dei punti fermi all'intera vicenda della nuova generazione di Nintendo, ma i dubbi sono ancora tantissimi. Sostanzialmente, come temevamo, la prima presentazione è stata forse la meno sorprendente mai vista nella storia recente dei videogiochi, sia perché gran parte del design e delle caratteristiche della console erano già trapelati in uno straordinario florilegio di leak sia perché, in effetti, la nuova macchina è sostanzialmente un'evoluzione della precedentemente ma perfettamente in linea con questa, dunque di sorprese ce ne sono state poche, a meno che non vi sia qualche gimmick nascosto da qualche parte. In ogni caso, con la casa di Kyoto l'hardware racconta solo una parte della storia, visto che sono poi i giochi a fare sempre la differenza.

Per questo motivo, la vera presentazione di Nintendo Switch 2 si avrà probabilmente solo con il Direct dedicato che è stato annunciato per il 2 aprile, quanto verosimilmente verranno presentati anche i primi giochi per la nuova console. Per il momento abbiamo visto solo un presunto Mario Kart 9 che sembra già portare novità interessanti, oltre a otto titoli che sono sostanzialmente già stati confermati per Switch 2 attraverso comunicazioni più o meno ufficiali da parte dei vari publisher. È ancora poco, e soprattutto non ci consente di avere ancora un'idea definita di quello che sarà il supporto first party da parte dei team Nintendo o dei franchise della casa produttrice, che svolgeranno il loro solito lavoro di traino per il successo della console.