Il regista di Sonic 3 ha parlato di come saranno inseriti due nuovi personaggi in Sonic 4

Il terzo film di Sonic ha ampliato il cast dei personaggi di Sonic ridotti in forma cinematografica con due aggiunte particolarmente rilevanti: Shadow the Hedgehog e Gerald Robotnik . Lo stesso farà anche il quarto film, come svelato anche da una sequenza finale del terzo.

Due nuovi personaggi

Questa settimana Sonic 3 uscirà in formato digitale e il regista Jeff Fowler ha avuto modo di parlare dei suoi piani per due nuovi personaggi ai microfoni di Polygon: Amy Rose e Metallic Sonic.

Entrambi appaiono in una scena messa in mezzo ai titoli di coda, dove appare un esercito di Metal Sonic che vuole neutralizzare Sonic. A salvarlo arriva proprio Amy Rose, incappucciata e armata di un gigantesco martello, che distrugge i cloni robotici del porcospino blu. Né Metal Sonic né Amy hanno linee di dialogo e ovviamente non viene svelato nulla del loro ruolo.

Fowler ha spiegato che l'idea di una scena con Metal Sonic e Amy Rose è venuta già in fase di storyboard: "Adoriamo fare questi teaser e, con oltre 30 anni di giochi di Sonic the Hedgehog, ci sono tantissimi personaggi straordinari. Non vedevamo l'ora di introdurre un personaggio femminile con Amy, ma allo stesso tempo volevamo rispettare il modo in cui entrambi furono introdotti in Sonic CD. Quindi ci è sembrato giusto onorare la cronologia della serie e presentarli contemporaneamente."

Naturalmente la loro storia è stata analizzata, per discutere di come inserirli nel film. "Con Shadow, sapevamo che introdurlo alla fine di Sonic the Hedgehog 2 ci avrebbe più o meno vincolati alla storia di Sonic Adventure 2, o almeno a qualcosa che la rispettasse. Con i film, il nostro obiettivo è sempre quello di onorare i personaggi e le storie che li hanno resi iconici, ma dando loro un tocco cinematografico. E questa è ora la sfida con Amy e Metal Sonic."

Quindi, cosa accadrà con Metal Sonic e Amy Rose? "Non posso dire molto su Sonic 4, ma posso dire che non inseriremo i personaggi alla leggera. Quando lo facciamo è perché crediamo che possano aggiungere qualcosa di interessante e nuovo alla storia. Questo è l'obiettivo principale: rendere ogni film unico. Non vogliamo mai ripeterci o far sembrare che stiamo raccontando la stessa storia. Ogni film deve portarci in un nuovo territorio, offrire qualcosa di fresco e dare alle persone una ragione per andare al cinema. Non vogliamo che sembri familiare, scontato o, peggio ancora, prevedibile. E questa è la prossima sfida."

Fowler ha poi spiegato che ha già in testa degli attori che potrebbero doppiare i due personaggi. Con Metal Sonic la troupe sta proprio ragionando sul farlo parlare o no, considerando che nella maggior parte delle sue incarnazioni non ha una voce. Ma si tratta di questioni ancora in ballo, sulle quali non sono state prese delle decisioni.

"Per quanto riguarda Amy, man mano che lavoriamo sul personaggio; quando il lavoro sarà avviato concretamente; cercheremo di trovare la voce che meglio si adatta alla sua personalità. Amy è un po' diversa da Shadow. Il suo personaggio ha resistito alla prova del tempo. Ma basandoci su come fu introdotta Amy originariamente, abbiamo esigenze narrative diverse. Non possiamo limitarci a basarci su Sonic CD." Nonostante ciò, per Fowler entrambi i personaggi danno delle possibilità entusiasmanti. Vedremo quindi come saranno sviluppati.