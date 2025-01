Nintendo Switch 2 ha otto giochi confermati: vediamo quali sono

Nintendo Switch 2 è stata confermata, ma sappiamo molto poco. Oltre a non avere dettagli sul prezzo e sulla data di uscita, non abbiamo idea di quali sono i giochi che saranno pubblicati sulla piattaforma. Ovviamente ci sono vari rumor, ma se vogliamo qualcosa di certo e ufficiale dobbiamo accontentarci di poco.

I giochi confermati per Nintendo Switch 2

Al momento la lista dei videogiochi che sappiamo in modo ufficiale arriveranno (anche) su Nintendo Switch 2 è la seguente:

Un nuovo Mario Kart

Yooka-Replaylee

Littlelands

Bestiario

Synth Beasts

Aurascope

My Time at Evershine

Secret Forest

Il gioco di Mario Kart (comunemente chiamato Mario Kart 9, ma non è il nome ufficiale) è stato mostrato insieme alla presentazione. Ecco le novità e i segreti nascosti di Mario Kart nel trailer di Switch 2. Yooka-Replaylee è il remake del gioco 3D del 2017 Yooka-Laylee.

Littlelands è un'avventura d'azione rilassante, un farming simulator zelda-like. Bestiario è invece un gioco di ruolo a turni con elementi di simulazione sociale. Synth Beasts è invece un gioco di ruolo d'azione in cui si possono catturare creature, farle salire di livello e svilupparne le abilità: non ha una data di uscita, ma è segnalato come "presto in arrivo".

Aurascope è un gioco d'azione e piattaforme con semplici puzzle e una spruzzata di elementi GDR: si tratta di un indie sviluppato da una sola persona. My Time at Evershine è invece il nuovo GDR della serie My Time, una simulazione sandbox molto apprezzata. Infine, Secret Forest è un MMORPG a mappa aperta realizzato con Unreal Engine 5 con una beta chiusa in arrivo a inizio 2025: la fase di prova non sarà accessibile su Nintendo Switch 2, però.