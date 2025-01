Katsuhiro Harada, capo di Tekken, segnala che sta cercando lavoro e i fan si spaventano

Le parole di Harada

Harada tramite LinkedIn ha segnalato di essere disponibile per lavorare a Tokyo come Executive Producer, Game Director, Business Development e Marketing. Tramite Twitter, però, ha affermato che non dobbiamo preoccuparci. "Incontro molte persone regolarmente (ma non ho in realtà molti amici nel mio mondo privato LOL), vogliono solo incontrare nuove persone ed espandere i miei orizzonti per il futuro. Posso parlare con molte persone quando attivo la ricerca di lavoro. È solo questo."

Pare quindi che non ci sia nulla di cui preoccuparsi. Harada non sta lasciando Bandai Namco e possiamo quindi supporre che non metterà da parte i lavori su Tekken. Tutto ciò che desidera è conoscere persone nuove. Certo, è un modo particolare per farlo ed è possibile che non stia dicendo tutta la verità, ma per ora questo è quanto sappiamo.

