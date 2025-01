PlayStation Store, Offerte per l'Anno Nuovo: scopriamo i giochi PS4 e PS5 con gli sconti migliori

Il 2025 non ha fatto in tempo a cominciare che arriva una nuova promozione su PlayStation Store, le Offerte per l'Anno Nuovo: scopriamo quali sono gli sconti migliori sui giochi PS4 e PS5.

Le Offerte per l'Anno Nuovo del PlayStation Store inaugurano in maniera ufficiale l'inizio del 2025 e lo fanno ancora una volta all'insegna degli sconti sui giochi PS4 e PS5, validi in questo caso fino al 29 gennaio. La domanda è sempre la stessa: quali sono gli affari da non perdere assolutamente? Nella nostra selezione trovano posto lo straordinario Shin Megami Tensei V: Vengeance, disponibile al prezzo più basso di sempre sulla piattaforma digitale Sony, ma anche l'inquietante A Quiet Place: The Road Ahead, il ritorno del classico Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered, il thriller tutto italiano Martha is Dead e il claustrofobico Amnesia: The Bunker.

Shin Megami Tensei V: Vengeance Forte del grande successo riscosso dalla versione originale del gioco per Nintendo Switch, Atlus ha portato Shin Megami Tensei V: Vengeance anche su PlayStation: si tratta di un'edizione migliorata e arricchita dello straordinario RPG, che aggiunge alla già corposa campagna di base una nuova avventura che si svolge in maniera parallela e fornisce un punto di vista inedito sugli eventi. Grazie alle Offerte per l'Anno Nuovo, il gioco può essere vostro alla cifra più bassa toccata finora su PlayStation Store, ovverosia 35,99€ anziché 59,99€: una riduzione pari al 40% che potrà senz'altro convincere gli scettici a provare finalmente questa esperienza e ad avvicinarsi all'affascinante universo di Shin Megami Tensei. Al comando di un giovane studente che si ritrova in un mondo post-apocalittico e decide di unire le sue forze con un'entità divina, trasformandosi nel Nahobino, dovremo combattere contro creature potentissime nel mezzo di un furioso scontro fra angeli e demoni, scegliendo di seguire percorsi differenti che ci condurranno ad altrettanti epiloghi, più o meno drammatici. Yoko Hiromine, un nuovo personaggio di Shin Megami Tensei V: Vengeance Come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di Shin Megami Tensei V: Vengeance, la riedizione realizzata da Atlus riesce a mettere sul tavolo novità sostanziali, che giustificano l'acquisto anche laddove si possieda l'originale, introducendo al contempo una serie di miglioramenti che vanno a influenzare anche il gameplay, sia dei combattimenti che della fase esplorativa.

A Quiet Place: The Road Ahead Sviluppato dal team italiano Stormind Games, A Quiet Place: The Road Ahead traduce la celebre saga cinematografica in un videogioco dotato di indubbie potenzialità, ambientato nelle fasi iniziali dell'invasione che nei film sconvolge il mondo e costringe i sopravvissuti a muoversi nel più assoluto silenzio per cercare di non rivelare la propria posizione ai mostri alieni. Uno degli scenari di A Quiet Place: The Road Ahead Queste meccaniche vengono declinate nell'ambito di un impianto stealth, com'era lecito attendersi, che richiede parecchia pazienza ma sa dare al contempo grandi soddisfazioni, accompagnato peraltro da un comparto tecnico di sorprendente qualità, come vi abbiamo raccontato nella recensione di A Quiet Place: The Road Ahead. Se disponete di un abbonamento a PlayStation Plus, potete acquistare il gioco a 22,49€ anziché 29,99€, risparmiando il 25%.

Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered A poche settimane dal lancio, Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered è protagonista della sua prima promozione su PlayStation Store: anche se le tempistiche sono più brevi e l'offerta sarà valida soltanto fino al 22 gennaio, è possibile acquistare il gioco a 22,49€ anziché 29,99€, risparmiando il 25% e fornendo uno stimolo in più a chi voleva prendere la remaster già al lancio ma ha dovuto rimandare. Una sequenza di combattimento di Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered Sul piano dei contenuti e della qualità c'è poco da dire: come vi abbiamo raccontato nella recensione di Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered, ci troviamo di fronte a una riedizione realizzata con grande cura e attenzione, che aggiunge anche qualche piccolo dettaglio al fine di assisterci durante la risoluzione dei complessi enigmi presenti nelle due avventure, figli di un'epoca ormai lontana.

Martha is Dead Realizzato dal team italiano autore di The Town of Light, Martha is Dead tocca il suo prezzo più basso di sempre su PlayStation Store, con uno sconto del 70% che porta il prezzo del gioco a soli 8,99€ anziché 29,99€ e rende davvero difficile rinunciare a questa intensa esperienza narrativa, che ci conduce nella Toscana degli anni '40, nel mezzo della seconda guerra mondiale. Una donna in riva al lago in Martha is Dead La storia che viene narrata è quella di due sorelle gemelle, Martha e Giulia: la prima muore in circostanze misteriose e la seconda decide per una serie di motivi di prendere il suo posto, lasciando che la gente pensi che a morire sia stata lei. La vicenda ha numerosi risvolti drammatici e inquietanti, come abbiamo avuto modo di spiegare nella recensione di Martha is Dead.