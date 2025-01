Il nuovo controller Xbox “Red Cipher” sarebbe in arrivo, i primi dettagli da un leak

La "gola profonda" afferma di aver visionato delle immagini del controller, descrivendolo come una variante di colore rosso delle edizioni speciali "Sky Cipher" e "Ghost Cipher" (l'immagine qui sotto) già lanciate in precedenza.

Il noto leaker billbil-kun inaugura la settimana con una nuova soffiata, questa volta inerente al panorama verdecrociato. Stando alle sue fonti Microsoft sarebbe in procinto di annunciare e lanciare in Europa e Nord America un nuova edizione speciale del suo Controller Wireless Xbox chiamata "Red Cipher" .

Dettagli su caratteristiche e prezzi da billbil-kun

Stando alla descrizione di billbil-kun parliamo di un controller caratterizzato da una parte frontale color rosso accesso e traslucida, che lascia intravedere i meccanismi interni, mentre la parte posteriore e i tasti sarebbero grosso granata, quindi più scure.

Il controller Xbox "Ghost Cipher"

Il leaker afferma di non sapere con certezza quando il controller Xbox "Red Cipher" sarà annunciato e reso disponibile nei negozi, a ogni modo si aspetta una presentazione entro la fine di gennaio con il lancio in esclusiva per lo store ufficiale di Microsoft. Per quanto riguarda il prezzo, dovrebbe essere in linea con le precedenti edizioni speciali "Cipher", ovvero 69,99 euro nei nostri lidi.

Chiaramente trattandosi di informazioni non ufficiali non vanno prese per oro colato, per quanto notoriamente billbil-kun è una fonte che difficilmente sbaglia un colpo. Staremo a vedere, forse l'annuncio potrebbe avvenire durante l'Xbox Developer Direct fissato per questa settimana, per quanto solitamente questa tipologia di eventi è esclusivamente incentrata sui giochi in arrivo per le piattaforme verdecrociate e su PC e Xbox Game Pass.