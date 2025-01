L'effetto Switch sulle IP Nintendo

A fine generazione, analizziamo l'andamento delle IP Nintendo su Switch: da The Legend of Zelda a Pikmin, da Super Mario a Splatoon.

Essere una console ibrida è stato sicuramente un vantaggio per Nintendo Switch: si tratta di una caratteristica che la rende unica nel panorama dei videogiochi, oltre che versatile indipendentemente dallo stile di vita dell'acquirente, e dal mercato di riferimento. Che siate studenti, lavoratori in smart working o pendolari, Nintendo Switch trova sempre il modo di infiltrarsi nella vostra quotidianità, che deformiate con calma la morfologia del vostro divano in stile Homer Simpson, o che conserviate in tasca la console in attesa di una pausa tra una riunione e l'altra. La questione tuttavia non è circoscritta alla dimensione individuale: ci sono mercati, come quello giapponese, che da anni prediligono il gaming tascabile. Non casualmente, ben prima dell'edizione Lite, in terra nipponica Switch era commercializzato anche senza Dock. È una console vendibile sostanzialmente ovunque, a chiunque: come recita lo slogan "gioca dove, quando e con chi vuoi". Ma l'essere ibrida è soltanto una coraggiosa conseguenza del principale pregio della piattaforma, quello di aver amalgamato, dopo decenni, la produzione fissa e tascabile di Nintendo. Una scissione che, soprattutto ai tempi di Wii U e 3DS, sia per la qualità sempre più simile delle opere, sia per l'allungarsi dei tempi di sviluppo, sembrava sempre meno sensata e sempre più ardua da mantenere. Nintendo Switch, nell'edizione dedicata a Super Mario Switch è un sistema olistico, in cui il risultato raggiunto supera la somma delle singole parti. Non è semplicemente "fissa più portatile". Chi l'ha comprata per Pokémon, stavolta sulla stessa piattaforma aveva anche il principale Zelda tridimensionale (e viceversa). Tutte queste caratteristiche, sommate all'enorme successo della console, fra le tre più vendute della storia dei videogiochi, e con l'ambizione residua di puntare al primo posto, hanno fatto deflagrare alcune IP storiche. Analizziamo all'alba della nuova generazione di console Nintendo insieme quali IP hanno incrementato il loro successo su Switch, quali sono rimaste stabili, e quali, al contrario, hanno deluso le aspettative.

The Legend of Zelda Miyamoto ha recentemente dichiarato che Nintendo punta a realizzare un classico da 30 milioni di copie ogni tre/cinque anni. Era impensabile fino a un decennio fa che un gioco della serie The Legend of Zelda potesse raggiungere cifre simili, ma su Switch è cambiato tutto; in realtà, è Breath of the Wild ad aver cambiato tutto. Esordendo da regina nel genere - se così possiamo definirlo - dominante dell'industria, questa saga si è riappropriata del prestigio che era andato via via affievolendosi durante i primi quindici anni di questo secolo. Nessun capitolo antecedente della serie, escludendo remake e riedizioni, aveva mai superato i dieci milioni di copie: Breath of the Wild ha oltrepassato i trenta solo su Switch. Il seguito, Tears of the Kingdom, è già oltre i venti milioni. L'andamento delle vendite tuttavia è stato molto diverso: Tears of the Kingdom è stato comprato per la maggior parte nei primi mesi di commercializzazione, per poi calare drasticamente. Le sue vendite adesso sono già in linea, copia più copia meno, con quelle del predecessore. In generale c'è un divario enorme, in termini commerciali, tra ciò che The Legend of Zelda era prima di Breath of the Wild, e ciò che è divenuto dopo: il prossimo capitolo non avrà di certo un compito facile. Continuerà la strutturazione - e lo stile grafico - dei due episodi più recenti, o avrà il coraggio di mutare ancora? Assieme ai due episodi principali, la saga su Switch è stata presente anche con un remake, una remaster in alta definizione, degli spin-off (Hyrule Warriors: L'era della calamità) e un inedito capitolo con visuale dall'alto avente per protagonista Zelda, Echoes of Wisdom, pubblicato a fine 2024. Dei titoli che hanno ottenuto un notevole successo, in linea però coi numeri della saga pre-Breath of the Wild. Insomma, l'esplosione commerciale sembra associabile soltanto alle dinamiche a mappa aperta.

Super Mario Su Switch Super Mario ha venduto moltissimo. Eppure sentiamo che, paradossalmente, esistono dei margini di miglioramento. La saga bidimensionale, con New Super Mario Bros. U Deluxe, Super Mario Bros. Wonder e Super Mario Maker 2, ha piazzato nel suo complesso poco meno di quaranta milioni di copie: tantissimo, ma bisogna anche considerare che, in era Wii/DS, i due episodi di New Super Mario Bros. avevano venduto trenta milioni di copie... ciascuno. Insomma: un grandissimo risultato, è una serie che deve continuare ad esistere e che ha un pubblico molto vasto ma, vuoi per la qualità dei giochi, vuoi per il passare del tempo, sembra essersi assestata in una dimensione più circoscritta rispetto ai numeri dirompenti del passato. Super Mario Bros. Wonder, col power-up dell'Elefante, su Nintendo Switch Ad aver compiuto un balzo significativo è il ramo tridimensionale. Le riedizioni dei vecchi capitoli Super Mario 3D World + Bowser's Fury, e Super Mario 3D All-Stars, hanno superato i venti milioni di copie totali. Ma è Super Mario Odyssey ad aver raggiunto numeri impensabili, merito della sua qualità, del suo senso di avventura e di una rappresentazione mai così viva del personaggio: è quasi a trenta milioni di copie, e nessun precedente Mario 3D era arrivato a quindici. La minore accessibilità delle tre dimensioni, con cui la serie si è confrontata fin dal 1996, sembra un concetto ormai antiquato, che il pubblico ha lentamente superato nel corso del tempo. Super Mario Odyssey, di gran lunga il gioco tridimensionale più venduto della serie Stiamo parlando della serie più venduta della storia dei videogiochi, e questo non va mai dimenticato. I numeri raggiunti su Switch sono eccezionali. Eppure, c'era un tempo in cui era impensabile che The Legend of Zelda potesse vendere anche solo la metà di Super Mario: adesso, anche commercialmente, è addirittura sopra. Anche attraverso il successo di Super Mario Bros. Il Film, che ha già divulgato la sua luce, rivitalizzando le vendite dei capitoli precedenti, siamo convinti che Nintendo proverà a superare il successo di Odyssey col prossimo episodio. La nostra sensazione è che mireranno alla luna, per provare a riportare le vendite di Super Mario a competere non con The Legend of Zelda, ma con Grand Theft Auto.

Pokémon Pokémon ha ben due giochi nella top 10 di Switch: uno al sesto posto (Spada e Scudo, 26 milioni di copie) e l'altro al settimo (Scarlatto e Rubino, 25 milioni di copie). Inoltre ha Leggende Pokémon: Arceus, Pokémon: Let's Go, Pikachu!/Eevee!, Diamante Lucente e Perla Splendente tutti a 15 milioni. Insomma, una serie più che in salute, anche considerando che Spada/Scudo e Scarlatto/Rubino sono i più venduti dai tempi dell'esordio su Game Boy. Pokémon Spada, il primo episodio "principale" su Switch Nessuna piattaforma con un Pokémon del ramo principale ha mai perso la console war, e questo forse è il dato più importante da inserire nella valutazione. Molti utenti acquistano una piattaforma Nintendo soltanto per giocare questa serie. Eppure... eppure, anche a causa del balzo grafico tutt'altro che semplice (da 3DS), gli episodi per Switch hanno, almeno in parte, deluso le aspettative. Tutti criticano la gestione dei videogiochi di Pokémon, per qualità e frequenza delle pubblicazioni, ma bisogna pur sempre considerare che si tratta del brand più lucroso al mondo: è possibile elaborare un gioco di Pokémon migliore e più curato? Sicuramente sì. Ma ha senso farlo, in ottica commerciale, finché le cose continuano ad andare bene?

Animal Crossing e Luigi's Mansion Queste sono le due serie, insieme a The Legend of Zelda, maggiormente cresciute su Nintendo Switch. Il primo Animal Crossing era un gioco coraggioso, antesignano per molti aspetti: migliorando ma rimanendo inalterato nell'essenza, abbracciando le nuove possibilità senza stravolgersi, Animal Crossing ha finalmente trovato il suo grande pubblico: su DS e 3DS aveva già superato i 10 milioni, ma su Switch ha addirittura raggiunto i 45, una cifra mastodontica, che lo colloca al secondo posto tra i giochi più venduti. Diretto da Aya Kyogoku, New Horizons ha sicuramente approfittato della coincidente pandemia: augurandoci che non riaccada nulla di simile, nel prossimo futuro ha comunque la possibilità di perpetuare il suo successo. Animal Crossing: New Horizons, il secondo gioco più venduto su Switch L'ascesa di Luigi's Mansion non è paragonabile a quella di Animal Crossing, ma è comunque impressionante. È passato dai 3 milioni del primo episodio, ai 6,5 del secondo, ai quasi 15 del terzo. Next Level Games sarà alacremente al lavoro sul quarto capitolo, continuando a puntare sull'alta qualità grafica (tra le chiavi del successo, indubbiamente) e sul carisma del suo pauroso protagonista. Gli standard qualitativi della serie sono già molto alti, ma ci sembrano perfino migliorabili.

Splatoon e Kirby Splatoon in dieci anni è passata dall'essere la più fresca IP Nintendo, a quella (sviluppata internamente) maggiormente conservativa. Se l'esordio su Wii U (5 milioni, comprato dal 37% dei possessori della console) rappresentava una Nintendo vogliosa di rinnovarsi, il seguito su Switch (13,6 milioni, acquistato dal 9% degli utenti), e soprattutto il terzo capitolo (12 milioni), hanno pensato principalmente a rafforzare il brand, rischiando poco, accontentando gli appassionati. È possibile proseguire su questa linea "sicura", ma ci aspettiamo di più, perché sentiamo che il potenziale di Splatoon, come IP (soprattutto in Occidente) e come gioco single player, è tuttora largamente inesplorato. Kirby e la Terra Perduta, il gioco più venduto della serie La serie di Kirby ha sicuramente giovato dell'effetto Switch, e della sua diffusione: il gradevole Kirby: Star Allies (2018), con poco meno di 4,5 milioni di copie vendute, è l'episodio di maggior successo addirittura dall'esordio su Game Boy. È andato bene anche Kirby's Return to Dream Land Deluxe, con 1,5 milioni. Ma è Kirby e la Terra Perduta a dimostrare, forse più di ogni altro gioco e oltre ogni ragionevole dubbio, che il sistema olistico di Switch è pronto a premiare chi osa: per la prima volta nella serie un platform 3D di indubbia qualità, con un budget superiore agli standard abituali, che ha raggiunto - anche in questo caso - vette difficilmente ipotizzabili, con 7,5 milioni di copie.

Pikmin e Fire Emblem Pikmin ha venduto bene, in Giappone molto meglio del solito, ma non c'è stato un balzo simile a quello compiuto da Luigi's Mansion o Splatoon: delle serie che, esattamente come Pikmin, hanno approcciato Switch senza rivoluzioni, ma ampliando i propri contenuti. Pikmin 4 ha raggiunto i 3,5 milioni di unità, Pikmin 3 Deluxe quasi 2,5: il precedente di maggior successo era Pikmin su GameCube, con 1,6 milioni. Difficile superare questa soglia, senza alterare considerevolmente la natura del titolo. Pikmin 4 ha venduto più del solito su Switch, ma non in modo notevole Anche Fire Emblem, attraverso Three Houses, ha raggiunto il più grande successo della serie proprio su Nintendo Switch. Si tratta di un grande gioco dalla bella scrittura, ma il balzo più notevole rimane quello compiuto con Fates su 3DS: Three Houses ha piazzato un milione in più (4 in totale), ma non ha continuato il processo di crescita, considerando sia la base installata raddoppiata, sia il successo dell'app su mobile. Intelligent Systems ha migliorato l'aspetto tecnico e la presentazione della propria serie, ma in questo caso ci sono ancora ampi margini di miglioramento.

Yoshi, Metroid e Donkey Kong Queste serie, per ragioni diverse, non hanno saputo approfittare "dell'effetto Switch", migliorando di poco i propri record, o non migliorandoli affatto. Yoshi's Crafted World, sviluppato da Good-Feel, ha ottenuto buoni numeri su Switch Yoshi's Crafted World, sviluppato da Good-Feel, è il secondo gioco più venduto della serie, escluso il leggendario capostipite Yoshi's Island. Ha piazzato circa 3,5 milioni di copie, un risultato tutt'altro che negativo, sopratutto considerando che si è trattato di un progetto ben realizzato ma piuttosto conservativo. Per la prima volta nella sua storia, con Metroid Dread, un episodio della saga ha venduto 3 milioni di copie. Nonostante questo, è indubbio che i quasi 3 milioni su NES, considerando l'inflazione e la grandezza del mercato, valessero molto più di questi. È stato il simbolo del lancio della versione OLED, eppure è tra le serie che hanno goduto meno della popolarità di Switch: vedremo se Metroid Prime 4: Beyond riuscirà ad invertire la rotta, seppur le vendite di Metroid Prime Remastered (meno di 1,5 milioni, nonostante la qualità eccelsa) non lascino sperare troppo. Metroid Prime 4: Beyond, il probabile canto del cigno di Nintendo Switch Donkey Kong è una saga dal grande prestigio, sia commerciale che ludico, che Nintendo non ha trovato il modo di gestire negli ultimi dieci anni. Su Switch è arrivata con la conversione di Tropical Freeze, che ha superato i 4,5 milioni di copie, col recente Returns HD, e col remake di Mario vs. Donkey Kong (che ha superato il milione). Insomma, ha venduto bene, non in modo eccezionale, e non ha ricevuto un singolo capitolo inedito. Vista l'importanza del gorilla in Super Mario Bros. Il Film, e considerata la sezione dedicata al Super Nintendo World (il parco a tema), non è da escludere un rilancio in grande stile su Switch 2: che il rinnovato design (visto in Mario Kart 9) sia prodromico all'evento?

La linea casual Il mercato casual ha trovato la sua dimensione su Nintendo Switch: assoluto protagonista su Wii e DS, deludente e all'apparenza morente su 3DS e Wii U, su Switch si è stabilizzato su numeri notevoli, protraibili nel tempo. Non è più lo strumento per arrivare nelle case degli acquirenti, ma il software da acquistare per giocare con tutta la famiglia, una volta che la console è già in casa. Ring Fit Adventure ha raggiunto i 15 milioni di copie su Switch Ring Fit Adventure ha coniugato il concept di Wii Fit con delle finalità ludiche, e ha "approfittato" del contesto favorevole della pandemia, piazzando più di quindici milioni di unità. Nintendo Switch Sports ha raggiunto la stessa cifra, e si tratta di un grande risultato, considerando che molti davano per spacciata la serie dopo Wii Sports. Nintendo ha sperimentato molto, in questo ambito. Il caso più eclatante è rappresentato dalla serie di Nintendo Labo, ideata e diretta da Tsubasa Sakaguchi: non è stato un grande successo commerciale (il Kit Assortito ha superato il milione di copie, comunque). Dal punto di vista critico ha avuto delle ottime risposte, e sicuramente ha rinvigorito l'immagine della Nintendo più sperimentale e creativa, ma l'azienda giapponese probabilmente si aspettava un risultato diverso.