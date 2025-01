Helldivers 2 per PS5 cala al prezzo minimo storico su Amazon Italia: non perdete l'occasione

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare Helldivers 2 per PS5 . Lo sconto segnalato rispetto al prezzo consigliato è del 51%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato indicato da Amazon è 40.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Che gioco è Helldivers 2

Parliamo di un gioco sparatutto online in terza persona cooperativo, in cui un gruppo di soldati devono lanciarsi in match su pianeti alieni per far fuori robot senzienti, insetti giganti e gli Illuminati. Il gioco viene regolarmente ampliato e aggiornato con update gratuiti. È possibile personalizzare il proprio Helldiver sia scegliendo le armi che preferiamo sia cambiandone l'estetica, anche con le regolari ricompense che è possibile sbloccare.

Helldivers 2 è stato molto apprezzato da critica e pubblico, diventando un grande successo. Si tratta di un gioco d'azione intenso, con sparatorie, esplosioni: richiede anche di giocare in modo coordinato, perfetto quindi se avete degli amici in cuffia con i quali parlare per definire le strategie di attacco.