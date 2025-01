Xbox svela il Developer Direct di gennaio con data, orario e indica anche i giochi che mosterà

I giochi del Developer Direct di Microsoft Xbox

Microsoft ha confermato i seguenti titoli per il 23 gennaio:

DOOM: The Dark Ages - è il nuovo sparatutto di id Software, prequel di DOOM (2016) e di DOOM Eternal, che seguirà la storia delle origini del Doom Slayer; possiamo aspettarci una presentazione completa del gioco

South of Midnight - il nuovo gioco di Compulsion Games (Contrast e We Happy Few), si tratta di un gioco d'azione e avventura in terza persona ambientato nel profondo sud degli Stati Uniti; potremo vedere un approfondimento

Clair Obscur: Expedition 33 - il gioco di ruolo a turni con elementi d'azione di Sandfall Interactive si mostrerà con un dietro le quinte che farà luce sullo sviluppo del videogioco; scopriremo di più sulla creazione del GDR e del tipo di storia fantasy che il team sta creando

Per ora questi sono i giochi confermati, ma Xbox segnala anche che sarà mostrato un quarto titolo misterioso non meglio definitivo. Dovremo attendere il 23 gennaio (o i leak) per sapere cosa sarà mostrato nel dettaglio.

Ricordiamo anche che tutti i giochi citati sono in arrivo su Game Pass, che nel corso del 2025 dovrebbe aver varie frecce al proprio arco, basandoci sui videogiochi di Microsoft in arrivo. Parlando proprio dei titoli in uscita tra non troppo, Xbox pubblicherà Avowed che però non pare aver spazio in questa presentazione: possibile che Microsoft abbia deciso di creare un evento dedicato all'atteso gioco di ruolo? Per ora sono solo speculazioni chiaramente.

I fan per certo non vedono anche l'ora di scoprire qualcosa sul nuovo Fable, di cui per il momento abbiamo visto veramente poco. Diteci, quali sono le vostre speranze in merito?