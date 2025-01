Il nuovo trailer italiano di Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition ci porta nell'anno 2054

Era invece l'anno 2015 quando la versione originale di questo gioco di ruolo sci-fi veniva pubblicato su Wii U, console sfortunata che pochi hanno comprato. Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition permetterà quindi a molti di provare questa avventura per la prima volta, ovviamente con una qualità migliorata per sfruttare le possibilità offerta da Nintendo Switch .

Manca sempre meno alla pubblicazione di Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition su Nintendo Switch e, per aiutarci a ingannare l'attesa fino al 20 marzo, Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer per il videogioco, che ci porta nell'anno 2054.

Il trailer di Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition

Il video ci porta nell'anno 2054, come detto: Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition mette al centro una Terra distrutta da un conflitto intergalattico tra due razze aliene. L'umanità è quasi estinta e c'è una sola cosa da fare: scappare a bordo di una nave, nota come Balena Bianca, che dopo un lungo viaggio si schianta su un pianeta incontaminato chiamato Mira. Il giocatore sarà un agente BLADE che deve salvare l'umanità esplorando i tanti biomi di Mira. Ci saranno oceani, ampie pianure, montagne, giungle e non solo. Non mancheranno enormi creature aliene.

Nintendo segnala anche che se acquisterete il gioco su Nintendo eShop entro il 6 aprile o userete il codice incluso nella versione fisica di lancio, otterrete l'Exploration Support Pack che proporrà:

100.000 crediti

Arma da mischia: Pugnale di ferro superiore

Arma a distanza: Fucile d'assalto Furia superiore

Serie Corazza Superstite: Occhiali Superstite, Corpetto Superstite, Guanto Superstite D, Guanto Superstite S, Cargo Superstite

Sei Potenziatori per armi: Precisione in mischia↑I, Precisione a distanza↑I, Attacco in mischia↑I, Attacco a distanza↑I, Ammazzazoomorfi I, 2° Tempo Ricarica↓I

Cinque Potenziatori per corazze: PV Max↑I, PT Max↑I, Elusione↑I, Potenziale↑I, Difesa Fisica↑I

Sappiamo anche che Xenoblade Chronicles X Definitive Edition avrà anche una storia nuova e inedita.